به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آهنگریان با تبریک هفته وحدت و اشاره به برگزاری پویش «جنوب ایران، جان قزوین» اظهار کرد: این پویش به همت ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان قزوین، تحت اشراف آیت‌الله حسین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین و با هماهنگی تشکل‌های مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: پویش «جنوب ایران، جان قزوین» روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ همزمان با مراسم گرامیداشت شهدای دولت از ساعت ۲۱ در محل مهدیه بزرگ قزوین برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان قزوین ادامه داد: این پویش همچنین روز جمعه ششم شهریورماه در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان قزوین برگزار می‌شود و مردم می‌توانند کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را برای حمایت از هموطنان مناطق جنوبی کشور اهدا کنند.

آهنگریان با قدردانی از مشارکت مردم استان قزوین در برنامه‌های حمایتی ماه‌های گذشته بیان کرد: امیدواریم مردم شریف استان بار دیگر با مشارکت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود، در کنار هموطنان عزیزمان در مناطق جنوبی کشور قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این پویش با هدف تقویت همدلی و همراهی مردم قزوین با هموطنان آسیب‌دیده در مناطق جنوبی کشور برگزار می‌شود.