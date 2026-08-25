 حل مشکلات محمودآباد نمونه نیازمند همدلی و کار جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح جایگاه سوخت محمودآباد نمونه که همزمان با هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: محمودآباد نمونه از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و مردم این منطقه را باید سرمایهای مهم برای پیشرفت و توسعه دانست.
وی افزود: در دیدار با مردم محمودآباد نمونه و حضور در نماز جمعه این شهر، از نزدیک با ظرفیتها، ویژگیها و مطالبات مردم منطقه آشنا شدم و معتقدم باید از توانمندیهای این شهر و مردم آن به بهترین شکل استفاده شود.
استاندار قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دولت، عنوان کرد: در این ایام یاد شهدای بزرگواری را گرامی میداریم که برای عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.
نوذری با اشاره به عملکرد دولت و رئیسجمهور، بیان کرد: از رئیسجمهور پزشکیان که با تمام توان در مسیر خدمت به کشور و دفاع از منافع ایران ایستاده است، قدردانی میکنیم.
وی ادامه داد: آنچه در عملکرد رئیسجمهور قابل توجه است، پایبندی جدی به مسیر ولایت و نظام اسلامی است و این رویکرد در مقاطع مختلف، چه در دوران رهبری شهید و چه در دوره کنونی، قابل مشاهده بوده است.
استاندار قزوین همچنین از حجتالاسلام موسوی، امام جمعه محمودآباد نمونه، به دلیل حمایت از منطقه و نگاه مثبت به مسائل این شهر تشکر کرد و گفت: ائمه جمعه از ظرفیتهای مهم استان هستند و میتوانند در تقویت همدلی، انسجام و حل مسائل اجتماعی نقشآفرینی کنند.
نوذری با اشاره به نشست استانداران با رئیسجمهور پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن جلسه برخی استانداران از نحوه مدیریت رئیسجمهور در شرایط جنگی و بحرانی تشکر کردند، اما رئیسجمهور در پاسخ تأکید کرد که به جای تشکر از او، باید از مقام معظم رهبری تشکر شود.
وی افزود: به اعتقاد من این جمله پیام مهمی داشت و بیانگر نگاه رئیسجمهور به جایگاه رهبری و حرکت در چارچوب نظام بود.
عبور از مشکلات با اتحاد و همکاری
استاندار قزوین با بیان اینکه کشور با مشکلات و گرفتاریهای مختلفی مواجه است، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همکاری و همدلی هستیم و اگر قرار است اتفاقات مطلوبی در استان رقم بخورد، این اتفاق تنها با کار جمعی و همراهی همه مجموعهها محقق خواهد شد.
نوذری اضافه کرد: نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تأمین، ائمه جمعه، مدیران دستگاههای اجرایی و سایر مجموعهها در این مسیر مسئولیت دارند و اقدامات انجامشده در استان حاصل همکاری و همدلی میان این بخشهاست.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر ضرورت حفظ وحدت، گفت: اتحاد مقدس، یکی از مهمترین عوامل ماندگاری و عبور کشور از شرایط دشوار است.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: ایران را نباید یک نهال کوچک تصور کرد؛ این کشور درختی تنومند و ریشهدار است که پشتوانهای بزرگ از فرهنگ، تاریخ و تمدن دارد و با اتکا به همین ظرفیتها، به لطف خدا از مشکلات و شرایط سخت عبور خواهد کرد.
نوذری با تأکید بر نقش رسانهها در مسیر توسعه قزوین گفت: خبرنگاران و رسانههای استان در انعکاس مسائل، ظرفیتها و اقدامات انجامشده نقش مهمی دارند و از همراهی و نگاه مثبت رسانههای استان در این مسیر قدردانی میکنم.
پیگیری مشکلات اراضی وقفی محمودآباد نمونه
استاندار قزوین در پاسخ به مطالبه رئیس شورای اسلامی شهر محمودآباد نمونه درباره وضعیت اراضی وقفی این شهر اظهار کرد: موضوع اوقاف دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی و شرعی است و نمیتوان آن را به صورت ساده بررسی کرد.
وی افزود: این مسئله تنها مختص محمودآباد نمونه نیست و در نقاط مختلف کشور و استان نیز موارد مشابه وجود دارد؛ بنابراین باید این موضوع به عنوان یک مسئله جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا بتوان راهکار مناسبی برای آن پیدا کرد.
پیشنهاد استاندار برای تکمیل پروژه ورزشی بانوان
نوذری همچنین درباره مطالبه احداث سالن ورزشی بانوان در محمودآباد نمونه گفت: در استان قزوین پروژههای ورزشی نیمهتمام متعددی وجود دارد که برخی از آنها از دهه ۷۰ باقی ماندهاند و برای تکمیل آنها به دنبال استفاده از روشهای جدید تأمین منابع هستیم.
وی ادامه داد: در صورت وجود زمین مناسب در محمودآباد نمونه، میتوان از ظرفیت شهرداری و سازوکارهای قانونی برای اجرای این طرح استفاده کرد.
استاندار قزوین توضیح داد: شهرداری میتواند زمین مورد نظر را معرفی کند و در صورت امکان، موضوع تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود. سپس میتوان از ارزش افزوده ایجادشده برای تکمیل پروژه ورزشی استفاده کرد.
نوذری خاطرنشان کرد: اگر در محمودآباد نمونه پروژه ورزشی نیمهتمامی وجود داشته باشد، امکان بررسی این مدل برای تکمیل آن نیز وجود دارد.
بهرهبرداری و معرفی ۵۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در هفته دولت
استاندار قزوین با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار کرد: این هفته فرصتی برای معرفی خدمات و اقدامات انجامشده توسط دولت به مردم است و در همین چارچوب، مجموعاً ۵۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در استان قزوین در این ایام معرفی یا به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: طی روزهای آینده نیز تعدادی از مسئولان و مقامات ملی برای افتتاح و بررسی پروژههای مختلف به استان قزوین سفر خواهند کرد.
نوذری عنوان کرد: در هفته آینده نیز قزوین میزبان وزیر جهاد کشاورزی، وزیر میراث فرهنگی، وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران خواهد بود و برنامههای مختلفی در جریان این سفرها دنبال میشود.
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