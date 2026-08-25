به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سهشنبه در آیین کلنگزنی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرایان اظهار کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از خانوادههای تحت پوشش و کمک به دولت برای مدیریت و رفع ناترازی انرژی است.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند به عنوان منبعی برای ایجاد درآمد پایدار خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی آنان باشد.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طرحهای خورشیدی از جمله اقدامات زودبازده و درآمدزا هستند، گفت: این طرحها میتوانند درآمدی مستمر برای خانوادههای تحت حمایت ایجاد کرده و به خودکفایی و توانمندسازی اقتصادی آنان کمک کنند.
هاشمی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال و خودکفایی خانوادههای تحت پوشش بیان کرد: در سالهای گذشته، ارائه دام سبک و تسهیلات برای راهاندازی فعالیتهای دامداری از جمله راهکارهای ایجاد درآمد برای مددجویان بوده است.
وی ادامه داد: نیروگاههای خورشیدی به دلیل اینکه نیازمند فعالیت فیزیکی مستمر نیستند، فرصت مناسبی برای برخی خانوادههای تحت حمایت، بهویژه افراد مسن، فراهم میکنند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بسیاری از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در سنین بالاتر قرار دارند و ممکن است توانایی فعالیت مستمر در حوزههایی مانند کشاورزی و دامداری را نداشته باشند؛ از این رو اختصاص درآمد حاصل از تولید برق نیروگاههای خورشیدی به این خانوادهها میتواند الگویی مناسب برای حمایت اقتصادی و افزایش درآمد آنان باشد.
هاشمی بیان کرد: این اقدام علاوه بر حمایت از خانوادههای نیازمند، در تأمین انرژی و مدیریت ناترازی برق کشور نیز مؤثر است و آثار اقتصادی و اجتماعی همزمانی به همراه دارد.
وی با اشاره به تقارن اجرای این طرح با هفته دولت و ایام گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر گفت: شهید رجایی از حامیان جدی کمیته امداد بود و توجه به خانوادههای نیازمند و محروم، از رویکردهای مهم ایشان به شمار میرفت.
استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: با تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان سرایان، آثار مثبت این طرح در زندگی خانوادههای تحت حمایت و همچنین تأمین انرژی استان نمایان شود.
نظر شما