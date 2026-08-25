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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

نیروگاه‌های خورشیدی پشتوانه اقتصادی خانواده‌های نیازمند است

نیروگاه‌های خورشیدی پشتوانه اقتصادی خانواده‌های نیازمند است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند زمینه ایجاد درآمد پایدار و حمایت اقتصادی از خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سه‌شنبه در آیین کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سرایان اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش و کمک به دولت برای مدیریت و رفع ناترازی انرژی است.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند به عنوان منبعی برای ایجاد درآمد پایدار خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی آنان باشد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح‌های خورشیدی از جمله اقدامات زودبازده و درآمدزا هستند، گفت: این طرح‌ها می‌توانند درآمدی مستمر برای خانواده‌های تحت حمایت ایجاد کرده و به خودکفایی و توانمندسازی اقتصادی آنان کمک کنند.

هاشمی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال و خودکفایی خانواده‌های تحت پوشش بیان کرد: در سال‌های گذشته، ارائه دام سبک و تسهیلات برای راه‌اندازی فعالیت‌های دامداری از جمله راهکارهای ایجاد درآمد برای مددجویان بوده است.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل اینکه نیازمند فعالیت فیزیکی مستمر نیستند، فرصت مناسبی برای برخی خانواده‌های تحت حمایت، به‌ویژه افراد مسن، فراهم می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: بسیاری از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در سنین بالاتر قرار دارند و ممکن است توانایی فعالیت مستمر در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و دامداری را نداشته باشند؛ از این رو اختصاص درآمد حاصل از تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی به این خانواده‌ها می‌تواند الگویی مناسب برای حمایت اقتصادی و افزایش درآمد آنان باشد.

هاشمی بیان کرد: این اقدام علاوه بر حمایت از خانواده‌های نیازمند، در تأمین انرژی و مدیریت ناترازی برق کشور نیز مؤثر است و آثار اقتصادی و اجتماعی همزمانی به همراه دارد.

وی با اشاره به تقارن اجرای این طرح با هفته دولت و ایام گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر گفت: شهید رجایی از حامیان جدی کمیته امداد بود و توجه به خانواده‌های نیازمند و محروم، از رویکردهای مهم ایشان به شمار می‌رفت.

استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد: با تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی شهرستان سرایان، آثار مثبت این طرح در زندگی خانواده‌های تحت حمایت و همچنین تأمین انرژی استان نمایان شود.

کد مطلب 6927501

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