به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد شریفی غروب سه‌شنبه در جلسه شورای اداری و آیین افتتاح همزمان پروژه‌های هفته دولت ۱۴۰۵ شهرستان سمنان که در سالن جلسات شهید بابایی شهرداری سمنان برگزار شد، بر ضرورت تقویت هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: مجموعه مدیریتی استان باید با همفکری، تعامل و هماهنگی بیشتر، مسائل و امور اجرایی را دنبال کرده و در مسیر تحقق اهداف استان گام بردارد.

رئیس دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری ارتباط مستمر و هدفمند میان مدیران دستگاه‌های اجرایی و دفتر نماینده ولی‌فقیه افزود: این ارتباط نباید تنها به دیدارهای مناسبتی یا آشنایی‌های اولیه پس از انتصاب مدیران محدود شود، بلکه باید در طول دوره مسئولیت آنان استمرار داشته باشد.

شریفی خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر مدیران با دفتر نماینده ولی‌فقیه می‌تواند زمینه انتقال بهتر مسائل، ظرفیت‌ها، نیازها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرده و به تقویت هماهنگی در سطح استان کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، جامع و منسجم از سوی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: مدیران باید گزارشی روشن و به‌روز از اقدامات، برنامه‌ها، مسائل و ظرفیت‌های مجموعه تحت مدیریت خود ارائه دهند تا این اطلاعات از طریق دفتر نماینده ولی‌فقیه به مجموعه استان منتقل و مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی قرار گیرد.

رئیس دفتر امام‌جمعه سمنان با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای ساماندهی این ارتباط اظهار کرد: ارتباط هدفمند مدیران دستگاه‌های اجرایی با دفتر نماینده ولی‌فقیه در آینده نزدیک با نظم و انسجام بیشتری دنبال خواهد شد و این موضوع می‌تواند به افزایش هم‌افزایی، انتقال دقیق‌تر مسائل و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها منجر شود.

شریفی در ادامه بر ضرورت نگاه آینده‌نگر مدیران تأکید کرد و افزود: مدیران باید برنامه‌های پیش‌روی دستگاه‌های خود را به‌روز، دقیق و متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای موجود ترسیم کرده و با شناخت مسائل و اولویت‌ها، برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان برنامه‌ریزی کنند.

وی تعامل مستمر، همفکری و هماهنگی میان مدیران را از الزامات پیشبرد امور دانست و اضافه کرد: تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های اثرگذار استان برای خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم ضروری است.