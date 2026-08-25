الاخبار: سیلی که سفیر ایران به آمریکا و دولت لبنان زد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی الاخبار نوشت که توافق بر سر ادامه حضور «محمدرضا شیبانی»، سفیر ایران در بیروت، سیلی محکمی به جریانی بود که طی روزهای گذشته برای جلوگیری از ادامه حضور او در لبنان کمپین راه انداخته بودند؛ جریانی که در رأس آن «میشل عیسی»، سفیر آمریکا در بیروت، «یوسف رجی»، وزیر امور خارجه، و حزب «نیروهای لبنانی» قرار داشتند. این جریان در تلاش سیاسی و رسانه‌ای برای جلوگیری از هرگونه راهکاری که به ایران اجازه دهد حضور سیاسی خود در لبنان را حفظ کند، شکست خورد و نتوانست روند اوضاع را با اخراج سفیر ایران از این کشور به پایان برساند و در نهایت توافقی حاصل شد که به ادامه حضور محمدرضا شیبانی در لبنان منجر شد.

بر اساس اعلام این روزنامه لبنانی، سرلشکر «حسن شقیر»، مدیرکل امنیت عمومی لبنان، میانجی‌ مذاکرات سیاسی بود که جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان را متقاعد کرد تا فرمولی را اتخاذ کند که از تشدید تنش با ایران جلوگیری کند. اطلاعات موجود حاکی از آن است که این مسیر با «نبیه بری»، رئیس مجلس نمایندگان نیز هماهنگ شده بود تا پوشش سیاسی لازم برای فرمول نهایی پرونده فراهم شود.

در نهایت به شیبانی اقامتی ۶ ماهه در خاک لبنان داده شد و وی با استفاده از گذرنامه دیپلماتیک ایرانی خود درخواستش را به امنیت عمومی ارائه داد و اقامت خود را بر اساس اختیارات قانونیِ مقرر در قانون اساسی لبنان، به‌ ویژه ماده ۲۱ آن دریافت کرد.

این روزنامه می‌افزاید که میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان در حالی که بین کافه‌ها و در دیدارهای خود با سیاستمداران لبنانی به تحریک علیه ایران ادامه می داد، کارزاری را شکل داد که به پیروزی ایران منجر شد. وی می‌خواست اخراج شیبانی را به آزمونی برای سنجش میزان قدرت واشنگتن در لبنان برای اتخاذ موضع سخت‌گیرانه علیه ایران تبدیل کند، اما تصمیم نهایی این بود که دولت لبنان چارچوب قانونی حضور این فرد را حفظ کرد و باب تعامل سیاسی با تهران را باز گذاشت.

اما مهم‌تر اینکه این مسئله تنها به یک اقامت اداری ۶ ماهه محدود نمی‌شود، بلکه اطلاعات موجود حاکی از آن است که تهران قصد دارد از شیبانی در نقش سیاسی و جدید به عنوان «فرستاده ویژه در امور لبنان و سوریه» بهره ببرد.