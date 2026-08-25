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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست

کاخ سفید: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست

یک مقام کاخ سفید ادعا کرد: هیچ مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام کاخ سفید به الجزیره گفت: در حال حاضر هیچ‌ گونه مذاکره یا گفتگویی با ایران در جریان نیست و برنامه‌ ای هم برای آن وجود ندارد.

این مقام کاخ سفید در این خصوص بدون اشاره به گزارش تمامی نهادهای فعال در عرصه تردد دریایی با طرح ادعایی متوهمانه، مدعی شد: محاصره دریایی (نزدیک بنادر ایران) با قاطعیت و به‌ طور مؤثر اعمال می‌ شود؛ تنگه هرمز باز است و مین‌ها پاکسازی شده‌اند!

ادعای این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که تمامی نهادهای مرتبط با تردد کشتی ها در تنگه هرمز از بسته بودن آن خبر می دهند.

کد مطلب 6927658

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