طهماسبی: بیش از ۲ هزار واحد مسکن مددجویی در استان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر سهشنبه در مراسم افتتاح ۲۰۰ واحد مسکن مددجویی استان با تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: تقارن این دو مناسبت فرصتی برای تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی و تشریح اقدامات انجامشده برای خدمترسانی به مردم و محرومان است.
وی با اشاره به استمرار خدماترسانی در کشور طی دهههای گذشته افزود: در ۴۷ سال گذشته، روند خدمترسانی و سازندگی در کشور متوقف نشده و دستگاههای مختلف در مسیر رفع محرومیت و توسعه مناطق مختلف کشور اقدامات گستردهای انجام دادهاند.
طهماسبی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزه مسکن گفت: در دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد مسکونی مددجویان در گلستان احداث شده که بیش از یک هزار واحد آن به بهرهبرداری رسیده است و این اقدام نمونهای از همکاری دستگاههای مختلف برای حمایت از اقشار محروم است.
استاندار گلستان با اشاره به چالش تأمین زمین برای اجرای طرحهای مسکن بیان کرد: در دو سال گذشته ۴۸۵ هکتار زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت و مسکن ایثارگران شناسایی شده که از این میزان، ۱۸۶ هکتار تغییر کاربری داده شده است.
وی ادامه داد: با استفاده از اختیاراتی که ریاست جمهوری به استانداران واگذار کرده، تلاش شده موانع اداری و قانونی در مسیر تأمین زمین برطرف شود تا طرحهای مسکن با سرعت بیشتری اجرا شوند.
طهماسبی همچنین با اشاره به پروژههای هفته دولت در گلستان گفت: در هفته دولت امسال دو هزار و ۱۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۲ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
وی با بیان اینکه توسعه و سازندگی کشور با وجود فشارهای اقتصادی و تحریمها ادامه دارد، افزود: افتتاح پروژههای عمرانی و خدماتی محدود به هفته دولت و دهه فجر نیست و در طول سال، طرحهای مختلف در حوزههای گوناگون به بهرهبرداری میرسند.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی خدمات نظام گفت: رسانهها و فعالان فضای مجازی باید اقدامات و خدمات انجامشده را برای مردم تبیین کنند؛ چراکه امروز دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی و تولید محتوای گسترده تلاش میکند واقعیتهای جامعه را تحریف کند.
طهماسبی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه اظهار کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال ایجاد اختلاف است، همه باید در مسیر وحدت و انسجام حرکت کنیم و اجازه ندهیم اختلافات داخلی مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در روستاهای استان گفت: از دهه فجر سال ۱۴۰۴ تا هفته دولت امسال، سه هزار و ۲۶۶ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۹۸۰ میلیارد تومان در گلستان به بهرهبرداری رسیده است.
استاندار گلستان افزود: در همین مدت، ۱۲۸ روستا با اعتبار ۲۶۰ میلیارد تومان آسفالت شده و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم نیز بیش از ۴۰۰ روستا در استان آسفالت، بهسازی و طرح هادی آنها اجرا شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جوانی جمعیت گفت: تاکنون ۵۵۵ قطعه زمین به صورت رایگان در قالب طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار شده است.
طهماسبی همچنین از حمایت مدیریت استان از طرحهای مسکن خبر داد و گفت: استانداری گلستان برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، جوانی جمعیت، مسکن ایثارگران و مسکن نیروهای مسلح از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و دستگاههای خدماترسان برای رفع موانع این طرحها به صورت مستمر پای کار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: هر هفته حدود ۳.۲ مگاوات برق خورشیدی در استان وارد مدار میشود و هدفگذاری شده تا پایان سال ۲۱۲ مگاوات انرژی خورشیدی در گلستان به شبکه تحویل شود.
استاندار گلستان همچنین از اضافه شدن ۶۲ مگاوات ظرفیت تولید برق گازی در استان خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای انرژی، بخشی از برنامههای استان برای تقویت زیرساختهای تولید و تأمین برق پایدار است.
طهماسبی با قدردانی از کمیته امداد، بنیاد مسکن، نمایندگان مجلس، خیران و سایر دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی مجموعههای مختلف استان زمینهساز اجرای طرحهای محرومیتزدایی و توسعهای شده و این روند باید با جدیت ادامه پیدا کند.
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