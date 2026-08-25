افتتاح ۱۲ کیلومتر راه روستایی در جزیره قشم

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه ۱۲ کیلومتر پروژه زیرسازی و آسفالت راههای روستایی فاقد راه در شهرستان قشم با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در شهر طبل به بهرهبرداری رسید.
این پروژه شهر طبل و روستاهای دوستکو، تم سنتی و خالدین را تحت پوشش قرار میدهد و برای اجرای آن ۱۶۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان گفت: این طرح با توجه به مطالبات مردم منطقه و بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده اجرا و در موعد مقرر به بهرهبرداری رسیده است.
وی بر توسعه زیرساختهای حملونقل در غرب جزیره قشم تأکید کرد و افزود: احداث بزرگراه غرب جزیره قشم در دستور کار قرار گرفته است و بایستی در سریع ترین زمان ممکن توسعه راههای جزیره انجام شود.
آشوری خاطرنشان کرد: در مجموع ۶۵ روستای شهرستان قشم نیازمند برخورداری از راه روستایی مناسب هستند که تکمیل این زیرساختها و رفع مشکلات راههای روستایی در دستور کار قرار دارد.
آغاز عملیات اجرایی سالن بحران غرب جزیره قشم
در ادامه این برنامه، عملیات اجرایی سالن بحران غرب جزیره قشم نیز آغاز شد.
این پروژه با اعتبار ۵۷۷ میلیارد ریال و در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع احداث خواهد شد و ظرفیت پذیرش ۲ هزار نفر را خواهد داشت.
رونمایی از ماشینآلات عمرانی شهرداری طبل
همچنین در این مراسم از پنج دستگاه خودروی عمرانی و خدماتی شهرداری طبل به ارزش ۴۸۰ میلیارد ریال رونمایی شد.
این تجهیزات با هدف تقویت توان عملیاتی و خدماترسانی شهرداری طبل در حوزههای عمرانی و خدمات شهری تأمین شده است.
افتتاح پایگاه سلامت طبل
پایگاه سلامت شماره ۲ طبل نیز با عنوان «مرحوم شیخ محمد صالح امینی» افتتاح شد.
این پایگاه سلامت با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و پوشش جمعیتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در منطقه به بهرهبرداری رسید.
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