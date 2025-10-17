به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، محمد کمالی مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از نمایندگان و مدیران استانی و شهرستانی قطعه سوم بزرگراه ملی خلیج فارس در قشم افتتاح شد.

این قطعه به طول ۱۰ کیلومتر رفت و ۱۰ کیلومتر برگشت، از میدان دوم شهر بندری درگهان تا بندر تجاری کاوه اجرا شده و شامل عملیات خاکی، ابنیه فنی، آسفالت، تجهیزات ایمنی، تابلو و گاردریل است.

ارزش روز این پروژه زیرساختی را بیش از ۶ هزار میلیارد ریال است.

بهره‌برداری از این مسیر، ترانزیت کالا از جزیره جهانی قشم به استان‌های جنوبی، بنادر مهم و همچنین مناطق مرکزی و شمال کشور را تسهیل خواهد کرد و در کنار ایجاد اشتغال، شاخص‌های توسعه اقتصادی جزیره را ارتقا می‌دهد.

پیش از این، قطعه اول بزرگراه خلیج فارس به طول ۱۳.۶ کیلومتر، قطعه دوم به طول ۴.۸ کیلومتر و محورهای فرعی و تقاطع‌ها به طول ۲.۳ کیلومتر اجرا شده و بلوار ابتدایی مسیر نیز به طول ۲.۶ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده بود.