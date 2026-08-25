به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر سه شنبه در ادامه برنامه‌های هفته دولت ، طی سفری به جزیره قشم، افتتاح پروژه‌های هفته دولت در این جزیره را آغاز کرد.

وی با همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی ضمن بهره برداری از پروژه‌های برق رسانی جزیره قشم، فاز جدیدی از پروژه تعریض بزرگراه ساحل جنوبی قشم را افتتاح کرد.

بر اساس این گزارش، ۵.۵ کیلومتر از بزرگراه ساحل جنوبی قشم حدفاصل میدان دفاری تا سه راهی روستای رمچاه توسط استاندار افتتاح شد.

میزان اعتبار صرف شده برای این پروژه‌ ۴۵۰۰ میلیارد ریال است.

محمد آشوری تازیانی در این آیین با قدردانی از تلاش‌های انجام شده، اظهار کرد: با وجود جنگ و حملات دشمن، هیچ کدام از طرح های توسعه‌ای در استان و قشم تعطیل نشد و امروز نتیجه تلاش‌های انجام شده به وضوح قابل مشاهده است.

وی قشم را جزیره‌ای با پتانسیل‌های متعدد دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های این جزیره خدمتی به مردم سراسر کشور است و علاوه بر ساکنان محلی، خیل عظیمی از گردشگران نیز منتفع می‌شوند.

استاندار هرمزگان افزایش شتاب توسعه در جزیره قشم را نتیجه هم افزایی اضلاع حاکمیت و رسیدن به فهم مشترک دانست و خاطرنشان کرد: با افزایش هماهنگی‌ها سرعت انجام پروژه ها افزایش پیدا خواهد کرد.

گفتنی است استاندار هرمزگان در بدو ورود به جزیره قشم ۱۷۷۹ میلیارد ریال پروژه‌های برق رسانی به جزیره قشم را افتتاح کرد.