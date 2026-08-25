۷۰ مدرسه بهارستان به پنل خورشیدی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی، شامگاه سه شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به تأکید دولت و استانداری تهران بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: استفاده از پنلهای خورشیدی در شهرستان بهارستان با جدیت دنبال شده و تاکنون بیش از ۷۰ مدرسه به سامانههای خورشیدی مجهز شدهاند.
فرماندار بهارستان افزود: تعدادی از ادارات و دستگاههای اجرایی از جمله فرمانداری، شهرداریها، اداره اوقاف و برخی شرکتهای صنعتی نیز به سامانههای خورشیدی مجهز شدهاند.
وی ادامه داد: توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان بهارستان ادامه خواهد داشت و امیدواریم با تداوم این روند، ظرفیت استفاده از انرژیهای پاک در بخشهای مختلف شهرستان افزایش پیدا کند.
شرفی در ادامه با اشاره به پروژههای هفته دولت گفت: ۱۲۴ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
فرماندار بهارستان افزود: بخشی از این پروژهها در حوزه آب و آبرسانی اجرا شده و با حفر و بهرهبرداری از حدود ۱۰ حلقه چاه جدید، ظرفیت تأمین آب شهرستان افزایش یافته است.
وی همچنین از اجرای طرحهای مختلف در حوزه برق، خدمات عمومی و فرهنگی خبر داد و گفت: ایجاد فرهنگسراها، پایانه حملونقل، سالنهای ورزشی و سالن کشتی از جمله پروژههایی است که در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
شرفی در پایان ابراز امیدواری کرد با افتتاح این پروژهها، بخشی از نارساییها و مشکلات موجود در شهرستان برطرف و زمینه ارتقای سطح خدمات و رفاه عمومی مردم بهارستان فراهم شود.
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