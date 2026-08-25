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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

فرماندار تنگستان: حمایت از تولید گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی است

فرماندار تنگستان: حمایت از تولید گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: حمایت از تولید، گامی مؤثر در تقویت امنیت غذایی و اشتغال شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در آیین بهره برداری از کارخانه جوجه‌کشی سالم‌آباد تنگستان با اشاره به اهمیت توسعه واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی و دام و طیور اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید در این بخش، علاوه بر کمک به تأمین نیاز غذایی جامعه، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان است.

وی افزود: کارخانه جوجه‌کشی سالم‌آباد تنگستان با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون قطعه جوجه در سال و سرمایه‌گذاری بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال که ۵۰۹ میلیارد ریال آن تسهیلات بوده، به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در زنجیره تولید طیور خواهد داشت.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: این مجموعه با ایجاد ۳۰ فرصت شغلی شامل ۱۵ شغل مستقیم و ۱۵ شغل غیرمستقیم، از طرح‌های مهم تولیدی شهرستان محسوب می‌شود و حمایت از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در راستای تقویت تولید و اشتغال، مورد توجه مدیریت شهرستان قرار دارد.

در دومین روز هفته دولت، کارخانه جوجه‌کشی سالم‌آباد تنگستان با حضور استاندار بوشهر، معاون اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید

کد مطلب 6927838

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