تولید سالانه 25 میلیون جوجه یکروزه در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور عبداللهی اظهار داشت: سالانه 26 میلیون جوجه یک روزه، در شش کارخانه جوجه‌کشی استان تولید می‌شود که دو واحد جوجه‌کشی در شهرستان بستان‌آباد، دو واحد در شهرستان اسکو، یک واحد در شهرستان مراغه و یک واحد دیگر در شهرستان تبریز، قرار دارد.

به گفته وی، بر اساس ظرفیت مندرج در پروانه تولید، ظرفیت این شش واحد در هر دوره دو میلیون و 662 هزار و 800 قطعه است.

عبداللهی افزود: ظرفیت ارتقاء یافته این واحدهای تولیدی، هم اکنون چهار میلیون و 631 هزار و 680 قطعه است و از 63 میلیون جوجه یکروزه تولید شده در استان از طریق مزارع مرغ مادر، 26 میلیون در کارخانه های جوجه کشی استان تولید و مابقی آن در واحدهای جوجه کشی خارج استان تولید می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش دامی تصریح کرد: طرح بهینه‌سازی مصرف سوخت درمرغداری‌ها آغاز و هم اکنون در حال اجرا است و در سال اول اجرای آن، در 112 واحد مرغداری گوشتی اجرا شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان، هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف اعلام کرد و افزود: با اصلاح راه‌های کنترل مصرف سوخت در مرغداری‌ها، علاوه بر دستیابی به کاهش مصرف آن، سایر هزینه‌ها نیز به تبع آن کاهش یافته و افزایش شاخصه‌های بهره‌وری با توسعه صنعت در میان مدت تضمین می‌شود.

عبداللهی ارتقای وضعیت موجود قفس‌های‌پرورش طیور، تهویه هوا، تجهیزات دان خوری و آب خوری و سیستم‌های حرارتی واحدهای تولید مرغ گوشتی استان را از دیگر برنامه‌های مدرن این معاونت اعلام کرد و یادآور شد: با در دسترس بودن مبلغ 400 میلیارد ریال مورد تصویب ریاست جمهوری در سفر سوم استانی به آذربایجان‌شرقی مبنی بر بازسازی و نوسازی واحدهای مرغداری، تحرک در بسترسازی لازم برای توسعه بیشتر این صنعت در شمال‌غرب کشور چشمگیرتر می‌شود.