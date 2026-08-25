ظرفیت تولید مرغ در استان بوشهر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح سه شنبه در آئین افتتاح کارخانه جوجه‌کشی در روستای سالم‌آباد بخش دلوار تنگستان اظهار کرد: در هفته دولت امسال طرح ها و پروژه های مهمی در حوزه کشاورزی افتتاح می شود.

وی اضافه کرد: امروز و هم‌زمان با هفته دولت، کارخانه جوجه‌کشی در منطقه سالم‌آباد بخش دلوار شهرستان تنگستان با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون قطعه جوجه، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: عملیات اجرایی این مجموعه در سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در سال ۱۴۰۵ به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: ظرفیت فعلی کارخانه جوجه‌کشی سالم‌آباد سالانه ۱۲ میلیون قطعه است و با اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید به میزان شش میلیون قطعه، ظرفیت نهایی این مجموعه به ۱۸ میلیون قطعه در سال خواهد رسید.

بحرانی میزان تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به این پروژه را ۵۳ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز از سوی بخش خصوصی برای احداث و راه‌اندازی این کارخانه سرمایه‌گذاری شده است.

با بهره‌برداری از این مجموعه برای ۲۵ تا ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۱۱۰ نفر به شکل غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.

کارخانه جوجه‌کشی سالم‌آباد با هدف افزایش ظرفیت تولید جوجه، حمایت از صنعت پرورش طیور، تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان تنگستان احداث شده است.

بهره‌برداری از این واحد تولیدی، ضمن افزایش توان تولید در صنعت طیور استان بوشهر، نقش مؤثری در تأمین نیاز مرغداری‌ها، کاهش وابستگی به خارج از استان و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.