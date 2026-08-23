به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه به ارتش دستور داد تا پس از ارسال چندین بادبادک از غزه به سمت جنوب اراضی اشغالی در روزهای اخیر، اقدام قاطع علیه بادبادکهای پرتاب شده از غزه انجام دهد.
کاتس در بیانیهای گفت که ارتش باید افرادی را که بادبادکها را پرتاب میکنند و همچنین مقامات حماس را که مسئول پرتابها هستند، هدف قرار دهد. او مدعی شد: ما هر پرتابی را یک اقدام جنگی میدانیم.
این دستور پس از عبور چندین بادبادک از غزه به داخل اراضی اشغالی در روزهای اخیر صادر شد که هیچ آسیب یا خسارتی به بار نیاورد.
این در حالی است که اسرائیل به حملات هوایی خود ادامه میدهد و آمریکا و کشورهای منطقه اصطلاحا به دنبال پیشبرد طرحی برای خلع سلاح حماس و عقبنشینی اسرائیل هستند.
در سال ۲۰۱۸، پس از آنکه بادبادکها و بالنهای آتشزا از نوار غزه رها شدند و باعث آتشسوزی در جنوب اسرائیل شدند، هواپیماهای ارتش اسرائیل به سمت فلسطینیهایی که بالنهای آتشزا پرتاب میکردند، شلیک کردند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدا به هزار و ۲۸۶ نفر و شمار مجروحان به ۴ هزار و ۲۵۷ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، پیکر ۸۱۳ شهید از زیر آوار یا مناطق مختلف خارج شده است.
بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۳ هزار و ۴۲۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۳۶۹ نفر افزایش یافته است.
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