۳۰ بسته معیشتی میان خانواده زندانیان نیازمند درمیان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدهادی حسینی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درمیان صبح چهارشنبه در راستای حمایت از خانوادههای زندانیان و توجه به وضعیت معیشتی اقشار کمبرخوردار، با جمعی از خانوادههای زندانیان بیبضاعت دیدار و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در این دیدار با تأکید بر ضرورت حمایت از خانوادههای زندانیان اظهار کرد: حبس نباید موجب نادیده گرفته شدن حقوق و نیازهای خانوادههای زندانیان شود، چراکه این خانوادهها بدون آنکه نقشی در وقوع جرم داشته باشند، در بسیاری از موارد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانواده مواجه میشوند.
وی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی خود، حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند را پیگیری میکند و تلاش داریم با شناسایی مشکلات و استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه کاهش آسیبهای ناشی از حبس را برای این خانوادهها فراهم کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درمیان با قدردانی از اقدامات خیرخواهانه در حمایت از خانوادههای زندانیان، بیان کرد: کمک به این خانوادهها تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه گامی در مسیر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و حفظ کرامت انسانی آنان است.
دعوت از خیرین برای حمایت از خانواده زندانیان
حسینی با دعوت از خیرین و نیکوکاران برای مشارکت در حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند، گفت: این خانوادهها از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند و انتظار میرود خیرین و نیکوکاران با توجه ویژه به این قشر، در حد توان خود برای تأمین نیازهای معیشتی و ضروری آنان مشارکت کنند.
وی ادامه داد: کمکهای خیرخواهانه مردم و نیکوکاران میتواند بخشی از مشکلات این خانوادهها را برطرف کرده و از بروز آسیبهای بیشتر برای فرزندان و اعضای خانواده زندانیان جلوگیری کند.
در ادامه این برنامه، ۳۰ بسته حمایتی و معیشتی میان خانوادههای زندانیان بیبضاعت و نیازمند شهرستان درمیان توزیع شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درمیان در پایان بر استمرار پیگیری وضعیت خانوادههای نیازمند زندانیان و بهرهگیری از ظرفیت خیرین و نهادهای حمایتی برای کمک به این خانوادهها تأکید کرد.
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