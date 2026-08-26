به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد اداره کل دامپزشکی مازندران در حوزه صادرات اظهار کرد: در دو سال اخیر، فرآیند نظارت بر تولید و صادرات فرآورده‌های خام دامی، محصولات لبنی و شیلاتی با هدف تسهیل تجارت و در عین حال حفظ الزامات بهداشتی با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: طی این مدت، نزدیک به ۷۴ هزار تن انواع محصولات تولیدی استان به بازارهای هدف خارجی صادر شده که این میزان در مقایسه با سنوات گذشته، رشد حدود ۵۹ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران، ارتقای نظام‌های نظارتی در واحدهای تولیدی را از عوامل مؤثر در افزایش صادرات عنوان کرد و گفت: اجرای پروتکل‌های HACCP در واحدهای تولیدی، علاوه بر کمک به افزایش سطح تولید، نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات داشته است.

آقاپور کاظمی ادامه داد: رعایت الزامات و استانداردهای بهداشتی مورد نیاز کشورهای مقصد و اجرای توافق‌نامه‌های همکاری با کشورهای منطقه اوراسیا، زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان مازندرانی در بازارهای خارجی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اهمیت تطبیق محصولات با استانداردهای بین‌المللی بیان کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه کنترل کیفی و بهداشتی موجب شده است برخی واحدهای تولیدی استان برای ثبت و رجیستری در کشورهای هدف صادراتی آماده شوند؛ اقدامی که می‌تواند به تثبیت حضور برندهای مازندرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

مدیرکل دامپزشکی مازندران بر تداوم حمایت‌های نظارتی از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: رفع موانع، تسریع فرآیندهای صادراتی و استمرار نظارت‌های بهداشتی می‌تواند زمینه افزایش سهم محصولات مازندران از بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم کند.