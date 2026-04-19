حجت‌الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز ولادت حضرت معصومه(س) روزی بزرگ و باشکوه و نماد تجلی عظمت دختران ولایت‌مدار مسلمان است؛ روزی که بانویی بزرگ و مدافع امامت و ولایت چشم به جهان گشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: حضرت فاطمه معصومه(س) همانند مادر بزرگوارشان حضرت فاطمه زهرا(س)، نماد و الگویی استوار برای همه ولایتمداران و آزادگان جهان اسلام است و زندگی ایشان نشان داد که در پاسداشت و دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی هیچ مانعی برای حضور و نقش‌آفرینی زنان و دختران وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروز مردم ایران، اعم از مردان و زنان و به‌ویژه دختران، میدان مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی را در دست گرفته و در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. دختران ایرانی با حفظ عفت و بهره‌گیری از دانش و بصیرت، در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ایستادگی کرده و حماسه می‌آفرینند.

صاحبقرانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با هجمه دشمنان تا بن دندان مسلح مواجه است، دختران این سرزمین بدون هراس از هیمنه پوشالی آنان، در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی حضور فعال دارند و این روحیه چیزی جز الگوگیری از مکتب اهل‌بیت(ع) و شخصیت حضرت معصومه(س) نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در روزهای تهاجم و جنگ دشمن، اعتقادات دختران ایران اسلامی استوار، ایمان آنان محکم و دل‌هایشان سرشار از عشق به وطن است و با تمام وجود از رهبر معظم انقلاب اسلامی حمایت و پشتیبانی می‌کنند و با مطالبه‌گری مسئولانه از مسئولان و رزمندگان، در دفاع از میهن و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی دارند.

وی تصریح کرد: این حماسه‌آفرینی ریشه در هویت ملی و دینی دختران ایران دارد؛ همان‌گونه که حضرت معصومه(س) در مسیر دفاع و حمایت از امام رضا(ع) جان خود را تقدیم کرد و زنان و دختران نوغان پس از شهادت امام رضا(ع) حماسه‌ای ماندگار آفریدند و الگویی الهام‌بخش برای نسل‌های بعد شدند.

صاحبقرانی گفت: بی‌تردید دختران مؤمن که حضرت معصومه(س) را الگوی خود قرار داده‌اند، تمدن‌ساز و الگوی دختران و زنان آینده خواهند بود. شایسته است همه ما روز دختر را نه‌تنها در گفتار بلکه در عمل پاس بداریم و با توجه ویژه به جایگاه دختران در خانواده، شهر و جامعه، کرامت و عظمت آنان را یادآور شویم.