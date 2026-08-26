به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته دولت، طرح سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رومشکان با حضور فرماندار، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از مسئولان و کارشناسان به بهرهبرداری رسید.
نقش آبیاری تحت فشار در افزایش بهرهوری آب
اصغر امرایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان، در حاشیه بهرهبرداری از این طرح با تأکید بر ضرورت توسعه روشهای نوین آبیاری، اظهار کرد: اجرای سامانههای آبیاری تحت فشار نقش مؤثری در حفظ منابع آب، افزایش بهرهوری و ارتقای راندمان آبیاری در بخش کشاورزی دارد.
وی افزود: با اجرای این طرح در سطح ۱۰ هکتار، زمینه استفاده بهینه از منابع آب موجود فراهم شده و میزان تلفات آب در اراضی کشاورزی کاهش مییابد.
کاهش هزینهها و پایداری تولید
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان ادامه داد: افزایش بهرهوری مصرف آب میتواند علاوه بر کمک به پایداری تولید، در کاهش هزینههای بخش کشاورزی نیز مؤثر باشد.
امرایی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از کشاورزان برای توسعه سامانههای نوین آبیاری، گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و همکاری دستگاههای ذیربط، زمینه توسعه آبیاری تحت فشار و دیگر روشهای نوین را فراهم کند.
وی هدف از این اقدامات را افزایش بهرهوری آب و صیانت از منابع آبی عنوان کرد.
تأکید بر توسعه کشاورزی پایدار
فرماندار شهرستان رومشکان نیز در این مراسم با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه کشاورزی، بر ضرورت صرفهجویی و مصرف بهینه آب، توسعه کشاورزی پایدار و حمایت از طرحهای افزایش بهرهوری منابع آب و خاک تأکید کرد.
این طرح در راستای سیاستهای دولت در زمینه مدیریت بهینه، حفظ و افزایش بهرهوری منابع آب در بخش کشاورزی اجرا و به بهرهبرداری رسید.
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