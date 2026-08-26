به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه تولید، حمایت از آبزی‌پروران و نظارت بر رعایت استانداردهای تولید، کارشناسان اداره‌کل شیلات استان لرستان با حضور میدانی در شهرستان نورآباد، وضعیت دو واحد تولیدی آبزی‌پروری را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی درخواست صدور مجوز برای مزرعه آبزی‌پروری

در جریان این بازدید، کارشناسان اداره‌کل شیلات لرستان از مزرعه فرج‌الهی در روستای تاج‌امیر بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی درخواست مجوز حدواسط و ارزیابی شرایط مزرعه برای صدور پروانه تأسیس با ظرفیت پنج تن انجام شد تا روند قانونی توسعه و فعالیت این واحد تولیدی تسهیل شود.

ارزیابی ظرفیت تولید یک میلیون قطعه بچه‌ماهی

کارشناسان شیلات لرستان همچنین با حضور در مزرعه محمد رحمتی در شهرستان نورآباد، وضعیت تولیدی این واحد را بررسی کردند.

این مزرعه دارای ظرفیت یک میلیون قطعه بچه‌ماهی در مرحله حدواسط است و در این بازدید، امکانات و شرایط موجود برای بررسی درخواست افزایش ظرفیت تولید مورد ارزیابی قرار گرفت.

هدف از این اقدام، بهینه‌سازی استفاده از منابع، افزایش بهره‌وری و فراهم کردن زمینه توسعه ظرفیت تولید این واحد عنوان شده است.

حمایت از تولیدکنندگان و توسعه واحدهای استاندارد

بازدیدهای میدانی و نظارتی اداره‌کل شیلات لرستان در راستای حمایت از تولیدکنندگان متعهد و شناسایی ظرفیت‌های قابل توسعه در بخش آبزی‌پروری انجام می‌شود.

این اداره‌کل همچنین توسعه و ارتقای واحدهای کوچک و تبدیل آنها به مراکز تولیدی پیشرو، استاندارد و بهره‌ور را از جمله رویکردهای خود در حمایت از تولید و توسعه آبزی‌پروری استان دنبال می‌کند.