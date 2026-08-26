تأمین و توزیع ۶۴۰۰ تن انواع کود شیمیایی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عمرانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان اظهار کرد: در راستای پشتیبانی از تولید و فراهم کردن بستر مناسب برای کشت محصولات کشاورزی، از ابتدای سالجاری تاکنون ۶ هزار ۴۷۵ تن انواع کودهای شیمیایی در استان بوشهر تأمین و برای توزیع در اختیار شبکه کارگزاری قرار گرفته است.

وی افزود: تأمین و توزیع کودهای شیمیایی از مهم‌ترین اقدامات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در حمایت از کشاورزان و افزایش بهره‌وری تولید است و تلاش می‌کنیم کود مورد نیاز بهره‌برداران در زمان مناسب و متناسب با نیاز مناطق مختلف استان تأمین و توزیع شود.

توزیع نهاده‌ها بر اساس نیاز واقعی کشاورزان

عمرانی با تأکید بر اهمیت مصرف اصولی و بهینه کودهای کشاورزی تصریح کرد: توزیع نهاده‌ها بر اساس نیاز واقعی کشاورزان و برنامه‌های الگوی کشت انجام می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری مصرف کود، زمینه ارتقای کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی نیز فراهم شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: شبکه کارگزاری‌های استان به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت، وظیفه توزیع کودهای شیمیایی را بر عهده دارند و روند تأمین، حمل و توزیع نهاده‌ها به‌صورت مستمر مورد پایش و نظارت قرار می‌گیرد.

تسهیل دسترسی کشاورزان به کودها

وی خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر با تمام ظرفیت در حال برنامه‌ریزی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی است و تلاش می‌شود با استمرار روند تأمین و توزیع، کشاورزان استان در فصل کشت با کمبود کود مورد نیاز مواجه نشوند.

عمرانی گفت: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین به‌موقع نهاده‌های اساسی و تسهیل دسترسی کشاورزان به کودهای مورد نیاز، از اولویت‌های اصلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر است و این روند تا تأمین کامل نیاز بخش کشاورزی استان ادامه خواهد داشت.