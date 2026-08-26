به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم محمدرضا هاشمیفر با صدور پیامی، موفقیت چهار تن از کارکنان ورزشکار فرماندهی انتظامی استان لرستان در مسابقات کشتی سراسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.
کسب چهار عنوان قهرمانی توسط ورزشکاران پلیس
در این رقابتها محمد حسنوند، امیرحسن هادیپور، سبحان دالوند و علیرضا گرزبر، چهار تن از کارکنان فرماندهی انتظامی استان لرستان، با عملکرد موفق خود به عناوین قهرمانی دست یافتند.
کسب این چهار عنوان قهرمانی، علاوه بر ثبت موفقیتی ارزشمند برای ورزش انتظامی استان، جواز حضور این چهار ورزشکار لرستانی در رقابتهای جهانی پلیسهای جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی روسیه را نیز به همراه داشته است.
پلیس در کنار تأمین امنیت، در عرصه ورزش نیز افتخارآفرین است
فرمانده انتظامی استان لرستان در پیام خود با اشاره به این موفقیت اظهار کرد: خبر مسرتبخش درخشش و قهرمانی چهار تن از کارکنان غیور فرماندهی انتظامی استان در مسابقات کشتی سراسری نیروهای مسلح، موجی از افتخار و سربلندی را برای مجموعه انتظامی استان به همراه آورده است.
هاشمیفر افزود: این موفقیت ارزشمند که منجر به کسب مجوز حضور در رقابتهای جهانی پلیسهای جهان در سال ۲۰۲۶ شده است، بار دیگر نشان داد کارکنان پلیس در کنار رسالت خطیر تأمین امنیت و نظم عمومی، با تکیه بر ایمان و اراده پولادین، در عرصههای ورزشی نیز پیشگام و حماسهساز هستند.
امید به درخشش در مسابقات جهانی روسیه
وی ضمن تبریک این موفقیت به قهرمانان لرستانی، خانوادههای آنان، همکاران مجموعه انتظامی استان و جامعه ورزش کشور، برای این ورزشکاران در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.
فرمانده انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: درخشش این ورزشکاران در رقابتهای بینالمللی میتواند زمینهای برای برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میدانهای جهانی باشد و جلوهای از توانمندی و صلابت ورزشکاران پلیس را به نمایش بگذارد.
هاشمیفر تأکید کرد: ورزشکاران پلیس با حضور در رقابتهای بینالمللی میتوانند به عنوان سفیران کشور، نماینده شایستهای برای ایران و مجموعه انتظامی باشند و امیدواریم چهار قهرمان لرستانی در مسابقات جهانی پلیسهای جهان ۲۰۲۶ نیز به موفقیتهای ارزشمند دست پیدا کنند.
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