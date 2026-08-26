به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با پزشکان بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد، با تبریک روز پزشک و قدردانی از خدمات جامعه پزشکی اظهار داشت: هیچ‌گاه زحمات پزشکان در دوران دفاع مقدس، حضور آنان در مناطق محروم در قالب بسیج جامعه پزشکی، دوران شیوع کرونا و همچنین جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از آن را فراموش نمی‌کنیم.

وی افزود: در تمام این مراحل، پزشکان و کادر درمان با پایداری، ایستادگی و حضور مسئولانه در کنار مردم، نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار ایفا کردند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به نقش این استان در دوران دفاع و مقابله با دشمن، گفت: لرستان یکی از استان‌های پیشگام در عرصه دفاع و مقابله با دشمن بود و پزشکان و کادر درمان استان نیز در آن دوران به صورت شبانه‌روزی پای کار بودند.

حمله دشمن به مراکز درمانی؛ نشانه‌ای از جنایت

شاهرخی با اشاره به حملات دشمن به مراکز درمانی، اظهار کرد: دشمن حتی در جایی که به‌صراحت علائم و نشانه‌های مربوط به مراکز درمانی وجود داشت، اقدام به حمله کرد.

وی ادامه داد: تاریخ درخشانی از عملکرد کادر درمان در کشور و استان لرستان به جای مانده است و باید از زحمات و خدمات پزشکان و مجموعه درمانی که برای حفظ و ارتقای سلامت مردم تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی کرد.

پزشکی؛ حرفه‌ای مقدس با پشتوانه علمی

نماینده ولی‌فقیه در لرستان حرفه پزشکی را حرفه‌ای مقدس و ارزشمند دانست و گفت: از پزشکان در فرهنگ اسلامی و ایرانی با عنوان «حکیم» یاد می‌شود و دانش پزشکی کشور نیز ریشه در میراث علمی دانشمندانی همچون ابوعلی‌سینا دارد.

شاهرخی با اشاره به دستاوردهای پزشکی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: نباید گذشته را فراموش کنیم؛ زمانی تلاش می‌شد کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله پزشکی، به بیگانگان وابسته باشد و حتی در سال‌های ابتدایی انقلاب، تأمین پزشکان مورد نیاز کشور با دشواری همراه بود.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و اجرای نقشه‌های آموزشی و پژوهشی، کشور امروز در رشته‌های مختلف پزشکی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته و توانسته است بخش مهمی از نیازهای خود را با اتکا به ظرفیت‌های علمی و انسانی داخلی تأمین کند.

ضرورت توجه به گردشگری سلامت در لرستان

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت تأکید کرد و گفت: موضوع گردشگری سلامت باید در لرستان مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به توانمندی پزشکان استان در رشته‌های مختلف، افزود: پزشکان لرستان ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده‌اند که می‌توان از این ظرفیت در مسیر توسعه گردشگری سلامت و ارائه خدمات تخصصی بهره گرفت.

شاهرخی با اشاره به حضور پزشکان ایرانی در کشورهای مختلف نیز اظهار کرد: پزشکان ایرانی که امروز در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کنند، محصول نظام آموزشی و علمی کشور هستند و این ظرفیت انسانی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های بیشتر در حوزه سلامت باشد.

وی در پایان تأکید کرد: این توانایی در کشور و استان وجود دارد که فرشتگان سلامت بیشتری پرورش پیدا کنند و جامعه پزشکی از نظر کمی و کیفی، روزبه‌روز به نقطه کمال و پیشرفت بیشتری برسد.