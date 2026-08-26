به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنزاده در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: قهرمانی و کسب مدال بخشی از اهداف ورزش است اما نمیتوان فلسفه فعالیت یک مجموعه ورزشی را صرفاً به نتیجه مسابقات و عناوین قهرمانی محدود کرد.
وی افزود: پرورش ورزشکار سالم، بااخلاق و توانمند و ایجاد زمینه برای شکلگیری سبک زندگی ورزشی از مهمترین اهدافی است که باید در فرآیند فعالیت مجموعههای ورزشی مورد توجه قرار گیرد و در نهایت میتواند به شکلگیری جامعهای سالمتر کمک کند.
حسنزاده با بیان اینکه استعداد به خودی خود تضمینکننده موفقیت یک ورزشکار نیست، ادامه داد: استعداد را باید نقطه شروع مسیر دانست و پس از شناسایی، لازم است این ظرفیت با برنامهریزی اصولی، آموزش مستمر و استفاده از نیروهای متخصص به سمت شکوفایی هدایت شود.
وی محیط ورزشی مناسب را یکی از الزامات اساسی رشد کودکان و نوجوانان دانست و گفت: مجموعهای که فعالیت حرفهای انجام میدهد باید از مربیان توانمند و همچنین متخصصان حوزههایی مانند روانشناسی و آسیبشناسی ورزشی بهره ببرد تا ورزشکار در کنار آموزش فنی، از نظر روحی، جسمی و تربیتی نیز در مسیر صحیح قرار گیرد.
استعداد باید درست شناسایی و هدایت شود
مدیر آکادمی فوتسال حسنزاده با اشاره به ضرورت نگاه جامع به استعدادیابی اظهار کرد: اگر مشخص شود توانایی یک کودک در فوتسال نیست، وظیفه مجموعه ورزشی نباید صرفاً حفظ او در همان رشته باشد، بلکه باید برای شناخت ظرفیت واقعی وی و معرفی رشتهای متناسب با استعدادش تلاش کرد.
وی افزود: رسالت یک آکادمی حرفهای جذب ورزشکار برای یک رشته مشخص نیست و باید بتواند استعداد واقعی هر کودک را شناسایی کند و متناسب با تواناییهای او مسیر رشد و پیشرفت را شکل دهد.
حسنزاده نقش خانوادهها را در نهادینه شدن ورزش در میان کودکان و نوجوانان مهم دانست و گفت: هدف ما این است که ورزش برای خانوادههایی که به آکادمی مراجعه میکنند به بخشی از سبک زندگی تبدیل شود و فعالیت ورزشی فقط با انگیزه دستیابی به قهرمانی دنبال نشود.
وی ادامه داد: وقتی ورزش در زندگی روزمره خانواده جایگاه پیدا کند، آثار آن تنها به زمین مسابقه محدود نمیشود و میتواند در سلامت و پویایی خانواده نیز اثرگذار باشد و از این منظر، خانواده سالم زمینهساز جامعه سالم خواهد بود.
مدیر آکادمی فوتسال حسنزاده درباره تفاوت آکادمی با یک مجموعه صرفاً آموزشی گفت: مفهوم آکادمی نباید تنها به تربیت بازیکن و آموزش مهارتهای فنی خلاصه شود، بلکه مسائل فرهنگی، تربیتی و روانشناختی نیز باید همزمان با آموزش ورزشی مورد توجه قرار گیرد.
آکادمی فقط قهرمان تربیت نمیکند
حسنزاده با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه آکادمیداری اظهار کرد: الگوهای موفق در این حوزه میتوانند مورد استفاده قرار گیرند اما پیادهسازی کامل چنین مدلهایی به سرمایهگذاری، حمایت و ایجاد زیرساختهای لازم نیاز دارد.
وی افزود: بخشی از آموزش ورزشکاران از دل تجربههای واقعی به دست میآید و همه آنچه یک ورزشکار برای پیشرفت نیاز دارد در کتابهای آموزشی وجود ندارد.
حسنزاده ادامه داد: فردی که سالها فضای رقابت، فشار مسابقه و دشواریهای ورزش قهرمانی را تجربه کرده است، میتواند بخشی از این تجربههای میدانی را به نسل جدید منتقل کند و در کنار آموزشهای علمی، نگاه واقعبینانهتری نسبت به مسیر ورزش حرفهای در اختیار ورزشکاران جوان قرار دهد.
وی با انتقاد از برخی کاستیهای موجود در روند توسعه فوتسال کشور گفت: کمبود امکانات، حمایت ناکافی، ضعف در فرآیند بازیکنسازی و استفاده نکردن مطلوب از ظرفیت استعدادهای بومی از جمله مسائلی است که میتواند روند رشد فوتسال را با دشواری مواجه کند.
مدیر آکادمی فوتسال حسنزاده تأکید کرد: اگر قرار باشد آکادمیها نقش واقعی خود را در توسعه فوتسال ایفا کنند، باید فرآیند پرورش بازیکن از ردههای پایه جدی گرفته شود و فعالیت مجموعهها صرفاً به استفاده از بازیکنان آماده محدود نماند.
خروجی آکادمی باید به سطح حرفهای برسد
حسنزاده حضور بازیکنان پرورشیافته در تیمهای بزرگسالان و لیگ برتر را یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد آکادمیها دانست و گفت: کسب عنوان قهرمانی در ردههای پایه ارزشمند است اما نمیتوان آن را پایان مسیر موفقیت یک آکادمی دانست.
وی افزود: موفقیت واقعی زمانی شکل میگیرد که بازیکن نوجوان یا جوان پس از طی مراحل آموزشی و پرورشی بتواند به تیمهای بزرگسالان و در نهایت بالاترین سطوح رقابت فوتسال کشور راه پیدا کند.
وی ادامه داد: آکادمی باید از مرحله استعدادیابی و آموزش پایه تا آمادهسازی بازیکن برای ورود به سطوح حرفهای، فرآیند مشخص و هدفمندی داشته باشد و بتواند بازیکنانی را پرورش دهد که محصول واقعی همان مجموعه باشند.
حسنزاده ارائه خدمات تخصصی را یکی دیگر از چالشهای پیش روی آکادمیهای حرفهای عنوان کرد و گفت: بهرهگیری از مربیان حرفهای، روانشناسان و متخصصان آسیبشناسی ورزشی هزینههایی به مجموعه تحمیل میکند اما برای ارائه خدمات استاندارد به ورزشکاران ضروری است.
وی افزود: مجموعهای که قصد دارد فعالیت حرفهای داشته باشد نمیتواند از کنار نیازهای تخصصی ورزشکاران به سادگی عبور کند و کیفیت آموزش و مراقبت از ورزشکار باید متناسب با سطح فعالیت مجموعه مورد توجه قرار گیرد.
فعالیت قانونی باید مورد حمایت قرار گیرد
مدیر آکادمی فوتسال حسنزاده با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت مراکز فاقد تخصص یا مجوزهای لازم اظهار کرد: فعالیت مجموعههایی که بدون برخورداری از صلاحیت حرفهای خدمات ورزشی را با هزینه پایین ارائه میکنند، شرایط رقابت را برای مراکزی که به صورت قانونی فعالیت دارند دشوار میکند.
وی ادامه داد: آکادمیهایی که مراحل قانونی اخذ مجوز را پشت سر گذاشتهاند و برای استفاده از مربیان و متخصصان حرفهای هزینه میکنند، نیازمند حمایت مشخص هستند تا میان فعالیت حرفهای و قانونی با فعالیتهایی که فاقد صلاحیت لازم هستند تفاوت عملی وجود داشته باشد.
حسنزاده با اشاره به سابقه بیش از یک دههای فعالیت این آکادمی افزود: تداوم فعالیت یک مجموعه ورزشی در طول سالهای مختلف نیازمند برنامهریزی و توجه همزمان به مسائل فنی، آموزشی و مدیریتی است و حمایت از مجموعههای مجاز میتواند زمینه ارائه خدمات باکیفیتتر را فراهم کند.
وی تأکید کرد: هزینهبر بودن استفاده از نیروهای متخصص نباید موجب حذف این بخش از فرآیند آموزش شود زیرا ورزشکار به مجموعهای نیاز دارد که علاوه بر آموزش مهارتهای فنی، شرایط جسمی و روانی او را نیز در مسیر رشد مورد توجه قرار دهد.
جوانان به الگوهای واقعی نیاز دارند
مدیر آکادمی فوتسال حسنزاده بر ضرورت معرفی الگوهای موفق به نسل جدید تأکید کرد و گفت: نوجوانان و جوانان برای ادامه مسیر ورزشی و حفظ انگیزه خود به نمونههای واقعی موفقیت نیاز دارند و معرفی ورزشکارانی که مسیر دشوار رسیدن به سطح حرفهای را طی کردهاند، میتواند آینده این مسیر را برای آنان ملموستر کند.
وی افزود: ورزشکاران برجستهای مانند علیاصغر حسنزاده میتوانند به عنوان الگو، مسیر پیشرفت را برای نسل جدید فوتسال قابل مشاهدهتر کنند و نشان دهند که رسیدن به سطوح بالای ورزش حرفهای نتیجه طی کردن یک فرآیند مستمر و هدفمند است.
حسنزاده خاطرنشان کرد: نگاه به ورزش پایه باید فراتر از نتیجه یک مسابقه یا کسب یک عنوان قهرمانی باشد و زمانی میتوان از موفقیت یک نظام استعدادیابی و پرورش ورزشی سخن گفت که استعداد شناساییشده در یک مسیر اصولی آموزش ببیند، رشد کند و در نهایت فرصت حضور در بالاترین سطوح ورزش را به دست آورد.
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