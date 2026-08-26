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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

بهره‌برداری از مخزن ۶۰ مترمکعبی آب روستای حسین‌آباد جواهری

بهره‌برداری از مخزن ۶۰ مترمکعبی آب روستای حسین‌آباد جواهری

ورامین- مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی ورامین، از بهره‌برداری مخزن ۶۰ مترمکعبی ذخیره آب روستای حسین‌آباد جواهری همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی قاسمی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت آبرسانی به روستانشینان حسین‌آباد جواهری، چند طرح به‌صورت همزمان پیش‌بینی شده که نصب مخزن ذخیره آب، استقرار دستگاه کلرزنی، تملک اراضی و حفر چاه جدید از جمله آنهاست.

وی افزود: با وارد مدار شدن مخزن ۶۰ مترمکعبی، بخشی از برنامه تقویت سامانه آبرسانی روستای حسین‌آباد جواهری اجرایی شد و این مخزن در اختیار روستاییان قرار گرفت.

مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی ورامین ادامه داد: اجرای این طرح با پیگیری بخشداری مرکزی ورامین و همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و اداره آب و فاضلاب شهرستان ورامین انجام شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: عملیات تملک اراضی مربوط به سامانه آبرسانی روستا نیز انجام شده و پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز حفر چاه آب شرب، عملیات اجرایی این بخش به‌زودی آغاز خواهد شد.

* عکس خبر تزئینی می باشد.

کد مطلب 6928289

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