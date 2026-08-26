به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی قاسمی، پیش از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت آبرسانی به روستانشینان حسین‌آباد جواهری، چند طرح به‌صورت همزمان پیش‌بینی شده که نصب مخزن ذخیره آب، استقرار دستگاه کلرزنی، تملک اراضی و حفر چاه جدید از جمله آنهاست.

وی افزود: با وارد مدار شدن مخزن ۶۰ مترمکعبی، بخشی از برنامه تقویت سامانه آبرسانی روستای حسین‌آباد جواهری اجرایی شد و این مخزن در اختیار روستاییان قرار گرفت.

مسئول هماهنگی امور بخشداری مرکزی ورامین ادامه داد: اجرای این طرح با پیگیری بخشداری مرکزی ورامین و همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و اداره آب و فاضلاب شهرستان ورامین انجام شده است.

قاسمی خاطرنشان کرد: عملیات تملک اراضی مربوط به سامانه آبرسانی روستا نیز انجام شده و پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز حفر چاه آب شرب، عملیات اجرایی این بخش به‌زودی آغاز خواهد شد.

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