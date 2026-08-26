فرمانده سپاه امام رضا(ع) دشتی: دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار صبح چهارشنبه در نشست با فرماندار دشتی ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: در یک سال اخیر کشور شرایط و حوادث دشواری را پشت سر گذاشت و تلاش‌های دولت در مدیریت این شرایط قابل تقدیر است.

وی افزود: دشمن با هدف ایجاد فشار و آسیب، جنگ نظامی را دنبال کرد، اما با حمایت مردم، ایستادگی نیروهای مسلح و همراهی دولت، در تحقق اهداف خود ناکام ماند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) دشتی با تأکید بر همراهی سپاه با دولت‌های مختلف گفت: سپاه همواره در کنار دولت‌ها بوده و در دولت کنونی نیز همان‌گونه که دولت از مجموعه سپاه حمایت کرده، سپاه نیز در کنار دولت و مسئولان برای خدمت به مردم ایستاده است.

وی از حمایت‌های فرماندار و مجموعه دولت در شهرستان از سپاه قدردانی کرد و گفت: اگر این هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها وجود نداشت، بسیاری از موفقیت‌های به‌دست‌آمده محقق نمی‌شد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) دشتی خاطرنشان کرد: مجموعه سپاه در حوزه‌های مختلف در کنار مجموعه دولت در شهرستان خواهد بود و برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و توسعه شهرستان همکاری خواهد کرد.