غربالگری هوشمند آفلاتوکسین با سرعت ۱۰۰ فریم بر ثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، شرکت دانش‌بنیان رباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی نوژان به عنوان یکی از واحدهای فناور مستقر در این پارک، با رویکردی نوآورانه، موفق به طراحی و تولید سامانه‌های پیشرفته‌ای در حوزه‌های رباتیک، بینایی ماشین و هوش مصنوعی شده است که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع غذایی، کشاورزی، و زیرساخت‌های شهری دارند.

محمدرضا فرحناک، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، با اشاره به فعالیت‌های این شرکت اظهار داشت: نوژان فعالیت خود را با طراحی ربات‌ها و سامانه‌های اتوماسیون صنعتی آغاز کرد و با شناسایی نیازهای واقعی صنعت، به‌ویژه در حوزه‌ی کنترل کیفیت پسته و خشکبار، به توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند سورتینگ بر پایه‌ی یادگیری عمیق و تصویربرداری هم‌زمان در نور مرئی و فرابنفش روی آورد.

وی مهم‌ترین دستاورد اخیر این شرکت را سامانه‌ی هوشمند تشخیص و جداسازی پسته‌های مشکوک به آلودگی آفلاتوکسین معرفی کرد و افزود: این سامانه با ترکیب فلورسانس BGY در طیف UV، تصویربرداری با سرعت ۱۰۰ فریم بر ثانیه، و الگوریتم‌های Deep Learning، قادر است عیوب ریزمقیاس را با دقت ۰.۱ میلی‌متر در خط تولید شناسایی کرده و محصولات آلوده را به کمک سیستم پنوماتیک، از جریان اصلی جدا کند.

این فناوری اگرچه جایگزین آزمون‌های آزمایشگاهی نیست، اما به عنوان ابزاری مؤثر برای غربالگری سریع و صددرصدی، ریسک ورود محصولات آلوده به زنجیره‌ی صادرات را به شدت کاهش می‌دهد.

فرحناک، وجه تمایز اصلی محصولات نوژان را یکپارچگی طراحی مکانیکی، الکترونیک، کنترل و هوش مصنوعی در داخل شرکت دانست و تأکید کرد: این یکپارچگی به ما امکان می‌دهد تجهیزات را متناسب با نیاز خاص هر مشتری و شرایط واقعی خطوط تولید بهینه‌سازی کنیم. همچنین قابلیت پایش و کنترل از راه دور، زمان توقف دستگاه را کاهش داده و بهره‌برداری صنعتی را تسهیل می‌کند.

مدیرعامل شرکت نوژان، بزرگ‌ترین چالش در مسیر تجاری‌سازی را تبدیل نمونه‌های آزمایشگاهی به محصولی پایدار در محیط صنعتی عنوان کرد و گفت: در حوزه‌ی آفلاتوکسین، تنوع و پیچیدگی نشانه‌های ظاهری و فلورسانسی، نیازمند جمع‌آوری گسترده‌ی داده و همکاری تنگاتنگ با فعالان صنعت پسته بود که خوشبختانه با پشتکار تیم فنی و پشتیبانی پارک علم و فناوری، به مدل‌های دقیق و قابل اعتماد دست یافتیم. مهندس فرحناک در پایان با قدردانی از نقش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تأمین فضای استقرار، زیرساخت‌های توسعه و مشاوره‌های تخصصی، چشم‌انداز شرکت را ورود به بازارهای صادراتی، توسعه‌ی سامانه‌های مشابه برای سایر محصولات کشاورزی، مواد غذایی، بازیافت و کنترل کیفیت صنعتی و معدنی اعلام کرد.