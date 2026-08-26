معرفی عطرهای خنک زنانه و مردانه برای تابستان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب عطر مناسب برای هر فصل، به نت‌های آن و شرایط آب‌وهوایی بستگی دارد. در این مطلب بررسی می‌کنیم که برای تابستان چه عطری مناسب است و کدام رایحه‌ها حس خنکی و طراوت بیشتری ایجاد می‌کنند. همچنین با ۱۰ مورد از بهترین عطر های تابستانی زنانه و مردانه آشنا خواهید شد تا بتوانید انتخابی متناسب با سلیقه و نیاز خود داشته باشید.

ادوپرفیوم مردانه وودی سنس مدل دانهیل بلو

عطر تابستانه دانهیل بلو وودی سنس با رایحه خنک و شیک خود، مناسب استفاده روزمره در فصل تابستان است. رایحه آغازین این محصول، از ترنج، پرتقال و سرخالو تشکیل شده و در ادامه نت‌های شکوفه نیلوفر آبی و یاس، حس طراوت خاصی ایجاد می‌کنند. در پایان نیز نت‌های دانه تونکا، کهربا، مشک و سدر، رایحه‌ای ماندگار و جذاب را به جا می‌گذارند. اگر به دنبال بهترین عطر فصل تابستان هستید، پیشنهاد می‌کنیم دانهیل بلو از برند وودی سنس را حتماً امتحان کنید.

ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل بلو د شنل

بلو د شنل اسکلاره عطر تابستانی مردانه خنک، تلخ و شرقی مردانه بوده و برای استفاده روزمره، مهمانی و موقعیت‌های رسمی انتخاب مناسبی است. نت آغازین این محصول از ترکیب گریپ‌فروت، لیمو، پرتقال، نعناع و ادویه‌ها شروع شده، سپس یاس، زنجبیل و رایحه‌های چوبی جای آن‌ها را می‌گیرند و در پایان نیز صندل، پچولی، کندر و لبدانوم ماندگاری مطلوبی را ایجاد می‌کنند. بنابراین برای خرید عطر مخصوص این فصل، بلو د چنل نیز می‌تواند انتخاب خوبی باشد.

ادو پرفیوم مردانه نایس پاپت مدل تروساردی اومو

در بین روایح مردانه عطر تابستانه تروساردی اومو هم با ترکیب بوی تلخ و گیاهی، گزینه‌ای مناسب برای روزهای بهار و تابستان است. رایحه این عطر در سه مرحله به شکل زیر خواهد بود:

نت آغازین با روایح ترنج، ریحان و اسطوخودوس حس طراوت را به خوبی القا می‌کند.

سپس دارچین، عسل و خس ‌خس گرمای دلنشینی را ایجاد می‌کند.

در پایان هم مشک، چرم و دانه تونکا تا انتهای ماندگاری این عطر تابستانی مردانه همراه شما خواهد بود.

ادوپرفیوم مردانه نایس پاپت مدل جگوار بلک کلاسیک

عطر مناسب تابستان مردانه جگوار بلک کلاسیک از نایس پاپت هم جزو گزینه‌هایی است که می‌توانید در این فصل انتخاب کنید. در نت آغازین این عطر تابستان خنک و تلخ، ترکیبی از ترنج، پرتقال، اسطوخودوس و ریحان و در ادامه شکوفه پرتقال، نیلوفر آبی و زنجبیل را داریم. نت پایانی نیز از مشک سفید، چوب صندل و بنزوئین تشکیل شده که بوی خوش آن را تکمیل می‌کند و در نهایت ترکیب تمام این روایح باعث شده تا جگوار بلک کلاسیک هم جایی را در بین بهترین عطر های خنک و تابستانی مردانه داشته باشد.

ادوپرفیوم مردانه اسکلاره مدل لکسوس

Lexus با ترکیبی از رایحه‌های میوه‌ای، مرکباتی و چوبی، بهترین عطر برای تابستان مردانه است و می‌توان آن را در فهرست بهترین عطرهای مردانه برای بهار و تابستان قرار داد. نت‌های این عطر عبارتند از:

نت آغازین: گل مریم، اسطوخودوس، لیمو و شمعدانی

نت میانی: بنفشه، زنبق، قرنفل، سدر و یاس

نت پایانی: دانه تونکا، پچولی، وانیل، اوک‌موس و مشک

لکسوس در بازار یکی از پرفروش‌ترین‌ محصولات است و به عنوان بهترین عطر برای فصل بهار و تابستان مردانه شناخته می‌شود.

ادوپرفیوم زنانه وودی سنس مدل ورساچه برایت کریستال

ورساچه برایت کریستال یک عطر خنک زنانه برای تابستان بوده و نت‌های آن ترکیبی از نت‌های گیاهی، میوه‌ای و گلی است. این محصول مانند بسیاری از مدل‌های دیگر در حجم‌های مختلف بزرگ و حتی عطر جیبی در بازار موجود بوده و می‌توانید آن را بر اساس نیاز و بودجه خود خریداری کنید. چیزی که باعث شده تا ورساچه به عنوان یکی از بهترین عطر های خنک و تابستانی زنانه شناخته شود، نت یخی در کنار انار و یوزو است که در ابتدا حس می‌شود و کمی بعد روایح گل صدتومانی، ماگنولیا و نیلوفر آبی جای آن را می‌گیرد. در پایان نیز چوب ماهون، عنبر و مشک، رایحه‌ای لطیف و ماندگار را به جا می‌گذارند.

ادوپرفیوم زنانه بایلندو مدل بامشل کریستال

عطر مناسب تابستان زنانه بعدی، بامشل کریستال است که رایحه خنک و پخش بوی متوسطی دارد. ساختار اصلی عطر مورد نظر، ترکیبات میوه‌ای بوده و پخش بوی متوسط آن باعث شده تا از زمان اولین اسپری تا چند ساعت به خوبی آن را حس کنید. روایح در نظر گرفته شده در عطر تابستانی زنانه بامشل کریستال به صورت زیر است:

نت اولیه آناناس، پرتقال، توت فرنگی، گریپ فروت و گل ساعتی

نت میانی ارکیده، دانه‌های قرمز، گل برفی، گل صد تومانی و یاس

نت پایانی خزه درخت بلوط، مشک و نت‌های چوبی

ادوپرفیوم زنانه بایلندو مدل پاپت

پاپت هم می‌تواند به عنوان بهترین عطر برای تابستان زنانه باشد. نت آغازین این محصول یاس بنفش بوده و در میانه به گل اوسمانتوس، گل صد تومانی و شکوفه هلو می‌رسد. در آخر هم نت پایانی عنبر، سدر و مشک این روایح را تکمیل می‌کنند. ساختار رایحه عطر مورد نظر شیرین، خنک، طبیعت و شرقی است و همین دلیل به عنوان بهترین عطر برای فصل بهار و تابستان می‌توانید روی آن حساب کنید.

ادکلن زنانه اسکلاره مدل لوتوس

لوتوس هم بهترین عطر برای فصل تابستان است و نت‌های آغازین آن شامل برگ چای و شکوفه هلو، نت میانی سدر، عنبر و اوسمانتوس و نت پایانی آن هم پونه، مشک و ویستریاست. به این ترتیب شما ترکیبی از روایح گلی و خوراکی را حس خواهید کرد که نه تنها برای بهار بلکه تابستان هم مناسب هستند. این مدل حجم مناسب و ماندگاری و پخش بوی متوسطی دارد.

ادوپرفیوم زنانه وودی سنس مدل آمتیست

آخرین معرفی بهترین عطر برای تابستان نیز از برند وودی سنس و مدل آمتیس است. این محصول با رایحه خنک و میوه‌ای مورد علاقه بسیاری از خانم‌هاست. نت آغازین عطر شامل توت سیاه، بلکبری، بلوبری، تمشک، توت فرنگی بزرگ و برگ‌های بوته توت سیاه، نت میانی گل صدتومانی، فلفل، رز، رز وحشی و زنبق یلانگ و در نهایت نت پایانی مشک، نتهای چوبی و وانیل بوربن را دارد.

خرید عطرهای اورجینال، برای ماندگاری و پخش بوی بیشتر

در این مطلب بررسی کردیم که برای فصل تابستان چه عطری مناسب است و با ویژگی‌ها و نت‌های رایج در عطرهای خنک تابستانی آشنا شدیم. در نهایت، انتخاب بهترین عطر تابستان کاملاً به سلیقه شخصی شما بستگی دارد؛ اما خرید محصولات اورجینال، ماندگاری و پخش بوی بهتر را تضمین می‌کند. همچنین توصیه می‌کنیم در این فصل برای خوشبو ماندن و البته تکمیل رایحه عطر مورد نظر خود، از خرید بادی اسپلش غافل نشوید.

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