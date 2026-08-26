به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات پاکستانی اعلام کردند که روز چهارشنبه آتش‌سوزی در بخش زایمان بیمارستانی در اسلام آباد رخ داد و ۱۴ نوزاد جان خود را از دست دادند.

دفتر منطقه اسلام آباد در بیانیه‌ای اعلام کرد که آتش‌سوزی در طبقه سوم بخش سلامت مادر و کودک در موسسه علوم پزشکی پاکستان (PIMS) رخ داده است.

این بیانیه تعداد کشته‌شدگان را ۱۴ نفر اعلام کرد که به گفته نخست وزیر شهباز شریف همگی نوزاد بودند. شریف و وزیر کشور محسن نقوی در بیانیه‌های جداگانه‌ای غم و اندوه عمیق خود را از مرگ ۱۴ نوزاد ابراز کردند.

نخست وزیر پاکستان گفت: چنین وضعیتی که کودکان را درگیر کرده، جبران‌ناپذیر است. شرایطی که منجر به این حادثه شده است باید به طور کامل بررسی شود، افراد مسئول باید شناسایی شوند و سختگیرانه‌ترین اقدامات ممکن انجام شود.

آتش‌سوزی در ساختمان‌های بزرگ در پاکستان امری رایج است که اغلب به دلیل قوانین و مقررات ایمنی ضعیف و همچنین اجرای سهل‌انگارانه‌ آنها رخ می‌دهد.

در ماه ژانویه، بیش از ۶۵ نفر در آتش‌سوزی یک مرکز خرید در شهر بندری کراچی کشته شدند. در سال ۲۰۲۳، حداقل ۱۱ نفر در آتش‌سوزی دیگری در یک مرکز خرید در کراچی کشته شدند. در سال ۲۰۲۱، حداقل ۱۶ کارگر پس از آتش‌سوزی کارخانه‌ای در همان شهر جان خود را از دست دادند.

در سال ۲۰۱۲، حداقل ۲۵۰ کارگر در یک کارخانه‌ پوشاک در شهرک بلدیه در غرب کراچی هنگامی که آتش‌سوزی این مرکز را فرا گرفت، جان خود را از دست دادند. این ساختمان فاقد پله‌ فرار بود.