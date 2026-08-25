صباغیان: بیش از ۳۰ هزار مسکن مددجویی در کشور در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان عصر سه شنبه در مراسم افتتاح ۲۰۰ واحد مسکن مددجویی در استان گلستان اظهار کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت، تأمین مسکن مناسب است؛ چراکه هزینه مسکن سهم قابل توجهی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزه مسکن افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان در سراسر کشور در حال احداث است و تحقق این طرحها نتیجه همکاری دولت، مجلس، خیران، بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای استانی است.
صباغیان با بیان اینکه تأمین زمین یکی از چالشهای اصلی ساخت مسکن مددجویان است، تصریح کرد: در برخی استانها زمین مناسب برای احداث مسکن وجود ندارد و همکاری دستگاههای استانی، کمیسیون ماده ۵، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی برای تغییر کاربری، الحاق اراضی و رفع موانع ضروری است.
قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) با قدردانی از همکاری مسئولان گلستان گفت: امروز اگر شاهد اجرای پروژههای مسکن مددجویان در این استان هستیم، حاصل همکاری و پای کار بودن مجموعه مدیریت استان و دستگاههای مرتبط است.
وی با اشاره به کاهش مشکلات مسکن در مناطق روستایی و افزایش چالشها در شهرها، اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، در کنار رشد هزینه مصالح ساختمانی، تأمین مسکن برای مددجویان شهری را دشوارتر کرده است و باید برای این موضوع راهکارهای جدیدی در نظر گرفته شود.
صباغیان ادامه داد: یکی از سیاستهایی که در کمیته امداد دنبال میشود، خرید مسکن آماده در مناطق شهری است؛ چراکه در برخی موارد، خرید واحد آماده میتواند هم زمان رسیدن خانواده به سرپناه را کاهش دهد و هم هزینه کمتری نسبت به ساخت مسکن داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت تکمیل سریع پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و گفت: هرچه پروژههای ساختمانی طولانیتر شوند، هزینه اجرای آنها به دلیل افزایش قیمت مصالح بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید پروژههای کلنگزنیشده و نیمهتمام با تأمین منابع مورد نیاز هرچه سریعتر به پایان برسند.
قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به برنامههای این نهاد در حوزه اشتغال نیز گفت: امسال ۳۳.۵ همت تسهیلات اشتغال برای مددجویان در نظر گرفته شده و در کنار پرداخت تسهیلات، آموزش، پایدارسازی مشاغل، راهبری شغلی و بازار فروش محصولات مددجویان نیز دنبال میشود.
صباغیان افزود: کمیته امداد در کنار مسکن و اشتغال، در حوزههای فرهنگی، تحصیلی، درمان، جهیزیه، جوانی جمعیت و حمایت از خانوادههای نیازمند نیز برنامههای متعددی اجرا میکند.
وی با اشاره به تحصیل ۸۴۵ هزار دانشآموز در خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد گفت: بازماندگی از تحصیل یکی از دغدغههای مهم این نهاد است و با همکاری آموزش و پرورش و سایر مجموعهها تلاش میکنیم موانع تحصیل این دانشآموزان شناسایی و برطرف شود.
صباغیان هدف نهایی کمیته امداد را توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت عنوان کرد و گفت: همه خدمات این نهاد باید در نهایت به توانمند شدن افراد و خروج آنها از چرخه حمایت منجر شود.
وی با تأکید بر رویکرد مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: خدمت به محرومان وابسته به هیچ جریان سیاسی نیست و این نهاد در هر دولتی و با هر گرایش سیاسی، برای تأمین منابع و حل مشکلات مردم از همه ظرفیتها استفاده میکند.
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