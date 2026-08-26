لرستان در خط مقدم مبارزه با دشمن در جنگ رمضان قرار داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت الله باقری ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با حضور وزیر میراث‌فرهنگی اظهارداشت: آزادسازی حریم قلعه فلک‌الافلاک دغدغه اصلی مردم لرستان و خرم‌آباد و دغدغه شهید سردار سلامی هم بود که بارها این امر را پیگیری کردند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با همزمانی حضور ما در لرستان و استاندار ولایت‌مدار سید سعید شاهرخی، در کنار هم قرار گرفتیم تا با کمک سایر مجموعه‌ها این رویداد مهم، شکل بگیرد و فرمان سی ساله قاید امت، اجرا شد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه‌داد: اگر اراده استاندار و کمک به مجموعه سپاه برای تخلیه پادگان نبود، این امر اتفاق نمی‌افتاد زیرا برخی زیرساخت ها برای انجام این کار در حد صفر بود.

سردار باقری گفت: در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان؛ لرستان به علت زیرساخت دفاعی استان که دشمن اهمیت آن را می‌دانست، در پیشانی و خط مقدم مبارزه با دشمن قرار داشت.

وی افزود: به لطف خداوند، مردم، مسئولان و به ویژه استاندار محترم در یکسال گذشته، فرصتی ایجاد شد و خواسته مردمی آزادسازی حریم قلعه فلک الافلاک تحقق یافت.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وحدت و انسجام ایجاد شده در استان با درایت و همراهی استاندار لرستان، گفت: طبق تاکید رهبر انقلاب و خلف صالح امام شهید و ریس جمهور محترم، در لرستان همدلی و وحدت بین همه بخش‌ها شکل گرفته است.