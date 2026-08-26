سید صادق سیدحسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۱۸ پروژه قابل افتتاح در بخش ضیاءآباد با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۱۸ میلیارد تومان برای بهرهبرداری آماده شده است.
وی افزود: بخشی از این پروژهها در حوزه دهیاریها و در زمینه بهسازی معابر، نصب دوربینهای مداربسته، سنگفرش و آسفالت خیابانها و معابر روستایی اجرا شده که برای آنها حدود ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
بخشدار ضیاءآباد ادامه داد: در حوزه راهداری نیز پروژه روکش آسفالت محور پایین ضیاءآباد به سمت شهر تاکستان با اعتباری حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اجرا شده است.
سیدحسینی با اشاره به پروژههای حوزه شهری بیان کرد: در حوزه شهرداریها نیز طرحهای بهسازی معابر شهری با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اجرا شده و آماده بهرهبرداری است.
وی اضافه کرد: در حوزه آموزش و پرورش نیز پروژه احداث چمن مصنوعی و الحاق آن به یکی از مدارس بخش با اعتبار چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهرهبرداری خواهد رسید.
بخشدار ضیاءآباد گفت: در بخش کشاورزی نیز پروژههای کانالکشی با اعتباری حدود سه میلیارد تومان اجرا شده و در حوزه ورزش و جوانان نیز احداث چمن مصنوعی در ناحیه شهری حیدریه با اعتبار پنج میلیارد تومان در دستور بهرهبرداری قرار دارد.
سیدحسینی خاطرنشان کرد: مجموعه این پروژهها با هدف ارتقای زیرساختهای عمرانی، خدماتی، آموزشی، ورزشی و کشاورزی بخش ضیاءآباد اجرا شده و امیدواریم مردم منطقه با بهرهبرداری از آنها، از خدمات و امکانات ایجادشده به نحو مطلوب استفاده کنند.
نظر شما