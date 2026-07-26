به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، یاسمین فؤاد، دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد (UNCCD)، در گفتوگویی اختصاصی با تیوی بریکس، همکاری کشورهای جنوب جهانی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین را از مهمترین ابزارهای مقابله با تخریب اراضی و توسعه کشاورزی پایدار عنوان کرد.
فؤاد با اشاره به ابتکار «کاروان جاده ابریشم» که در سال ۲۰۲۶ از سوی UNCCD و در حمایت از «سال بینالمللی مراتع و دامداران» آغاز شد، گفت این برنامه با هدف افزایش آگاهی درباره اهمیت مراتع و نقش دامداران در حفاظت از سرزمین طراحی شده و تلاش دارد با عبور از کشورهای مختلف، جوامع محلی را در کانون توجه قرار دهد.
وی افزود: «پیام اصلی ما این است که فارغ از تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و هویتی، همه ما برای حفاظت از زمین متحد هستیم و این پیام فراتر از موضوع مراتع است».
دبیر اجرایی UNCCD، دانش بومی دامداران را یکی از مهمترین عوامل حفاظت از مراتع دانست و گفت این جوامع شناخت عمیقی از سرزمین، منابع طبیعی و شیوههای مدیریت پایدار آن دارند و نقش آنها در مقابله با بیابانزایی غیرقابل جایگزین است.
وی با اشاره به نتایج شانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون (COP۱۶) اظهار کرد که مرحله بعدی فعالیتها بر تأمین مالی پروژههای احیای اراضی متمرکز خواهد بود و سرمایهگذاری بخش خصوصی باید در کنار منابع مالی دولتی قرار گیرد.
فؤاد گفت: «باید نشان دهیم سرمایهگذاری در افزایش تابآوری در برابر خشکسالی و احیای اراضی، از نظر اقتصادی نیز توجیهپذیر است. این رویکرد میتواند مشارکت بخش خصوصی در مقابله با بیابانزایی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد».
وی درباره پروژه «دلتای جدید» مصر نیز تأکید کرد موفقیت این طرح به اراده سیاسی، توسعه فناوریهای بازچرخانی آب، اصلاح الگوی کشت و استفاده از گونههای کمآببر وابسته است و افزود بدون نوآوری، خاک سالم و مدیریت پایدار منابع آب، توسعه اراضی کشاورزی امکانپذیر نخواهد بود.
دبیر اجرایی UNCCD همچنین از «مشارکت بریکس برای احیای اراضی» استقبال کرد و آن را مکمل برنامههای سازمان ملل دانست. به گفته وی، مشارکت دولتها، بخش خصوصی، مراکز علمی و حتی صنایع معدنی در حفاظت و احیای زمین، میتواند روند مقابله با تخریب اراضی را تسریع کند.
فؤاد نقش هوش مصنوعی را نیز در مدیریت منابع طبیعی مهم ارزیابی کرد و گفت اگرچه این فناوری مصرف انرژی و منابع خاص خود را دارد، اما میتواند در شناسایی تخریب اراضی، برنامهریزی و پایش پروژههای احیای زمین تحولآفرین باشد.
وی با اشاره به موفقیتهای چین در مهار بیابانزایی، همکاری جنوب-جنوب، تأمین مالی نوآورانه، کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی و انتقال فناوری را از مهمترین سازوکارهای گسترش نوآوریهای کشاورزی در کشورهای جنوب جهانی برشمرد.
دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی سازمان ملل در پایان خواستار بازنگری در برنامههای آموزشی دانشگاهها شد و تأکید کرد آموزش رشتههایی مانند کشاورزی، علوم خاک و محیطزیست باید علاوه بر مباحث علمی، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تخریب اراضی و خشکسالی را نیز در بر گیرد.
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