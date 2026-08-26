۱۰ نفر در سانحه رانندگی محور شیروان به گلیان مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اورژانس تقی رحمتی از مصدومیت ۱۰ نفر در سانحه رانندگی در شیروان خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه رانندگی در محور شیروان به سمت گلیان و حوالی روستای تنسوان به وقوع پیوست.

وی افزود: در پی گزارش این سانحه و تماس با مرکز ارتباطات اورژانس، بلافاصله سه تیم عملیاتی به همراه سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس گلیان، پایگاه یک و پایگاه دو شهری به محل حادثه اعزام شدند.

رحمتی با اشاره به امدادرسانی به حادثه‌دیدگان خاطرنشان کرد: تکنسین‌های اورژانس پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی، هر ۱۰ مصدوم این سانحه را برای ادامه روند درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) شهرستان شیروان منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی گفت: علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.