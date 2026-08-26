به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر امروز چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان شهری به مناسبت هفته دولت در دیدار با خانواده شهیدا این شهرستان اظهار کرد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی در حساسترین مقاطع تاریخی کشور ایستادگی کردند و امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی های آنان است.

وی افزود: هر اقدامی در مسیر خدمت به این خانوادهها، ادای احترامی به مقام شهید و گامی کوچک در برابر عظمت ایثار آنان است.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه باید بهترین خدمات‌رسانی به خانواده شهدا ارائه شود ادامه داد: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شهدا وظیفه مسئولان و متولیان امور است.

عفری در خاتمه گفت: پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنان از مهم‌ترین وظایف مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان شادگان با تجلیل از صبر و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بر تداوم راه شهدا و خدمترسانی به آنان تأکید کردند.