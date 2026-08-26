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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند

خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند

اهواز- سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی شهدا و ایثارگران است، گفت: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری ظهر امروز چهارشنبه به همراه جمعی از مسئولان شهری به مناسبت هفته دولت در دیدار با خانواده شهیدا این شهرستان اظهار کرد: شهدا با ایثار و ازخودگذشتگی در حساسترین مقاطع تاریخی کشور ایستادگی کردند و امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون جانفشانی های آنان است.

وی افزود: هر اقدامی در مسیر خدمت به این خانوادهها، ادای احترامی به مقام شهید و گامی کوچک در برابر عظمت ایثار آنان است.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه باید بهترین خدمات‌رسانی به خانواده شهدا ارائه شود ادامه داد: رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شهدا وظیفه مسئولان و متولیان امور است.

عفری در خاتمه گفت: پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنان از مهم‌ترین وظایف مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان شادگان با تجلیل از صبر و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، بر تداوم راه شهدا و خدمترسانی به آنان تأکید کردند.

کد مطلب 6928574

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