۳.۵ میلیون زائر و ۶۷ میلیون تردد خودرویی در اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا از کاهش ۳۳ درصدی به‌کارگیری نیروی انسانی در مأموریت اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: امسال ۱۰ هزار نیرو به‌کارگیری شد که در مقایسه با ۳۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۱، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. این تحول حاصل هوشمندسازی فرآیندها، فناوری و مدیریت داده‌محور است. مأموریت ۲۰ روزه در ۶ استان با ۸ قرارگاه و ۲۰ کمیته تخصصی اجرا شد.

سامانه «سجاد»؛ عبور زائر در ۴ ثانیه

سامانه هوشمند «سجاد» در دو سوی مرز ایران و عراق راه‌اندازی شد. با استفاده از بارکدخوان‌های گیت‌ها، کنترل عبور زائر در کمتر از ۴ ثانیه انجام گرفت که ایستایی را کاهش و نیاز به نیروی انسانی را کم کرد.

۳.۵ میلیون زائر؛ ۹۸ درصد سفرهای زمینی

در ایام اربعین، حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر از مرزها خارج و حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بازگشتند. پایانه مهران با ۴۵ درصد و شلمچه با ۲۸ درصد بیشترین سهم خروج را داشتند. حدود ۹۸ درصد سفرها زمینی انجام شد و مجموعاً ۶۷ میلیون تردد خودرویی ثبت گردید که شامل ۶۰ میلیون خودروی سواری و وانت و بیش از ۸۲۲ هزار تردد اتوبوس است.

مرزبانی؛ خط مقدم امنیت و دیپلماسی مرزی

مرزبانی فراجا علاوه بر تأمین امنیت نوار مرزی، مسئولیت دیپلماسی مرزی و ارتباط مستمر با طرف عراقی را بر عهده داشت. ۱۲۹ ایستگاه بازرسی (۵۰ ثابت و ۷۹ موقت) و ۲۷ تیم کشف و خنثی در استان‌های هدف فعال بودند.

۲۳ فروند پهپاد در قالب ۸۸۵ سورتی و ۳۱۹ ساعت عملیات پروازی، پایش مرز، مدیریت ترافیک و شناسایی پارکینگ‌های خالی را انجام دادند.

کنترل هوشمند مجرمان؛ کاهش ۱۲ درصدی سرقت

بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه‌دار در مرزها مستقر شد و از خروج سارقان جلوگیری کرد. در نتیجه، وقوع سرقت ۱۲ درصد کاهش، ۶۰ درصد سرقت‌ها کشف و کشفیات ۳۴ درصد رشد یافت. ۹۵ سارق حرفه‌ای و ۵۵ مجرم تحت تعقیب دستگیر، ۴۰ گوشی مسروقه کشف و ۲۳۲ مورد اموال به مالکان بازگردانده شد. ۲۴ عضو طایفه فیوج دستگیر و ۴۵ مفقودی به خانواده‌ها بازگردانده شدند.

راهور؛ مدیریت ۶۷ میلیون تردد

۳.۷۸۰ نیروی پلیس راهور مدیریت ترافیک را بر عهده داشتند. ۲۴ زائر در حوادث رانندگی جان باختند و ۱۵۴ نفر مصدوم شدند؛ خستگی و خواب‌آلودگی و خروج از جاده مهم‌ترین عوامل حوادث اعلام شد.

۱۲۴ پارکینگ مرزی با ظرفیت بیش از ۴۰۰ هزار خودرو کنترل شد. ۴۳ تیم امدادی بهداد به بیش از ۱۷ هزار زائر خدمات درمانی ارائه کردند.

۳۰۸ موکب فرهنگی برپا و بیش از ۴۷ هزار محتوای رسانه‌ای تولید شد. از ابتدای ماه صفر، ۴۰۶ هزار گذرنامه زیارتی، ۱۷۷ هزار گذرنامه بین‌المللی و ۱۹۴ هزار سند خادم چاپ شده است.

اربعین امسال، برگ زرینی در کارنامه هوشمندسازی پلیس بود؛ جایی که نظم، ذره‌ای از فناوری شد، امنیت در قامت داده جلوه کرد و خدمت به زائر، بی‌آنکه لشکری از نیرو در صف باشد، به تماشا ایستاد.