تاکید الزیدی بر خروج ائتلاف بین المللی از عراق در موعد مقرر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنان امروز خود تاکید کرد: در موعد خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از عراق در تاریخ ۳۰ سپتامبر آتی شاهد آن خواهیم بود که عراقی ها روند به دست گرفتن حاکمیت خود را تکمیل خواهند کرد.

وی اضافه کرد: عراق نباید محلی برای آزار رساندن به دیگران باشد. دولت از همان ابتدا عهد بست که در مسیر ساختن عراق و به دست گرفتن حاکمیت این کشور حرکت کند. برنامه ما در خصوص ساختن، اصلاح و مبارزه با فساد مشخص است.

الزیدی تصریح کرد: من از مرجعیت دینی عراق و نهادهای دینی که بر ضرورت محافظت از امنیت کشور و پایبندی به صلح داخلی تاکید کرده اند قدردانی می کنم. منطقه ما از دهه ها قبل در تنش های پی در پی زندگی می کند که باعث ایجاد شکاف در دیدگاه نظام های حاکم بر کشورهای عربی و اسلامی شده است.

الزیدی پیشتر نیز گفته بود که سازمان حشد اشعبی مورد توجه دولت عراق است. این کشور امروز شاهد مرحله سازندگی بعد از تحقق روند دفاع از حاکمیت خود است.

وی اضافه کرد: ما به مسیر تصویب قانون حشد شعبی به عنوان بخشی از ساختار نیروهای مسلح عراق ادامه می‌دهیم.