سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق: سی ام سپتامبر تحولی تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: ۳۰ سپتامبر، نقطهای راهبردی و تحولی تاریخی در مسیر دولت معاصر عراق به شمار میرود.
وی گفت که این روز، پایان طبیعی مرحلهای طولانی از مقاومت و فداکاری و آغاز عملی مرحلهای جدید در مسیر تقویت حاکمیت و ثبات کشور خواهد بود. تعیین این زمان برای خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی و پایان مأموریت آن، تصمیمی گذرا و بدون پشتوانه نبود، بلکه بهطور قاطع و میدانی بر آمادگی کامل نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی در تمامی بخشها استوار بود؛ نیروهایی که توانایی بالای خود را در تأمین امنیت مناطق، دفع تهدیدها و مدیریت مستقل و کارآمد پرونده امنیت ملی عراق به اثبات رساندهاند.
النعمان افزود: رسیدن به این لحظه مهم در مسیر حاکمیت ملی، ثمره خون عراقیها و فداکاریهای بزرگی است که نیروهای قهرمان کشور انجام دادند و راه را برای تحقق ثبات امنیتی، حفظ کرامت عراق و تقویت جایگاه آن هموار کردند.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق بیان کرد: عراق به همه جهان ثابت کرد که صخرهای است که طرحهای تروریستی بر آن درهم شکسته شد و جامعه بینالمللی امروز باید با احترام و قدردانی فراوان به نقش تاریخی و شجاعانه مردم این کشور در شکست گروههای تروریستی و جلوگیری از گسترش و تشدید خطر تروریسم در منطقه و جهان بنگرد.
النعمان تأکید کرد که با تکمیل خروج نیروهای ائتلاف، صفحهای جدید و مستحکم در روابط و توسعه همکاریهای امنیتی، اقتصادی و آموزشی گشوده خواهد شد؛ روابطی که بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک و در چارچوب حاکمیت کامل ملی و تصمیم مستقل عراق شکل خواهد گرفت و به تقویت اقتدار دولت و حفاظت از منابع و منافع مردم عراق کمک خواهد کرد.
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