به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری «نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسین دیوسالار، معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی، و محمدعلی ربانی، مدیرکل همکاری‌های علمی و دانشگاهی در تلار شهید رحیمی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

محمدعلی ربانی، در این نشست با تشریح اهداف و رویکردهای این رویداد، بر نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در روایتگری، تصویرسازی و دفاع از ایران در افکار عمومی جهان تأکید کرد.

وی با اشاره به نسبت این جایزه با مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روایتگری و تصویرسازی از ایران و دفاع از جایگاه و هویت کشور در افکار عمومی بین‌المللی است و این رویداد نیز در همین چارچوب طراحی و برگزار شده است.

ربانی، مأموریت قرارگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را از دیگر محورهای مهم برگزاری این جایزه دانست و افزود: سازمان در کنار فعالیت‌های مستقیم خود در عرصه بین‌المللی، وظیفه حمایت، پشتیبانی و تقویت مجموعه کنشگران داخلی و خارجی فعال در حوزه دیپلماسی فرهنگی را نیز بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: طراحی نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی متناسب با مأموریت‌ها و ظرفیت‌های سازمان انجام شده و تلاش بر این است که برگزاری این رویداد به یک رویه پایدار تبدیل شود؛ از همین رو، ایجاد دبیرخانه دائمی جایزه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر نخستین جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی با اشاره به استقبال گسترده از این رویداد گفت: با وجود فرصت زمانی محدود برای شکل‌گیری و برگزاری نخستین دوره، بیش از ۳۰۰ فرد و گزینه از سوی نهادها و مجموعه‌های مختلف به دبیرخانه معرفی شدند.

ربانی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این پیشنهادها از سوی رایزنی‌های فرهنگی، سفارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط و همچنین شبکه‌های فعال در عرصه بین‌المللی ارائه شد و دبیرخانه تلاش کرد با وجود محدودیت زمانی، بر انتخاب چهره‌های شاخص و دارای اجماع در حوزه‌های مختلف تمرکز کند.

وی با اشاره به نقش کمیته علمی در انتخاب برگزیدگان اظهار کرد: انتخاب نهایی بر اساس بررسی و اجماع کمیته علمی انجام شد؛ کمیته‌ای که از متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله رسانه، علم و فرهنگ تشکیل شده بود و تلاش کرد ظرفیت‌ها و چهره‌های برجسته در عرصه‌های مختلف دیپلماسی فرهنگی را شناسایی و معرفی کند.

ربانی خاطرنشان کرد: در این دوره، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با جنگ و همچنین حوزه علمی و فرهنگی، تلاش شد از ظرفیت افرادی که در روایتگری و بازنمایی توانمندی‌های ایران نقش مؤثری داشته‌اند، تقدیر شود.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری این جایزه، شناسایی و تقویت کنشگران مؤثر در عرصه دیپلماسی فرهنگی و ایجاد یک جریان مستمر برای روایت صحیح و مؤثر از ایران در سطح بین‌المللی است.