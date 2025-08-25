به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان رامسر با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید با وجود طول خدمت کوتاه، خدماتی عمیق و ماندگار از خود به یادگار گذاشتند. مهم‌ترین اصل در مدیریت آنان مردم‌داری و توجه ویژه به اقشار ضعیف بود که موجب شد مردم دولت را از خود بدانند و فاصله‌ای احساس نکنند.

وی با تأکید بر عدالت‌محوری و توجه به مناطق محروم افزود: پاسخگویی مدیران باید همواره مورد توجه باشد تا مردم بدانند خادمانشان چه اقداماتی انجام می‌دهند. امیدآفرینی و نشاط اجتماعی از موضوعات اساسی است که می‌تواند پیوند دولت و مردم را پررنگ‌تر کند.

قبادیان با اشاره به نقش انسجام ملی در عبور از بحران‌ها خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه به علت اتحاد ملی و دوری از اختلافات سلیقه‌ای پیروز شدیم؛ سپاه، ارتش و مردم هر کدام نقش مهمی در این پیروزی داشتند.

فرماندار رامسر افزود: همه مدیران باید در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت گام بردارند، برنامه‌های دستگاه‌ها را با جدیت پیگیری کنند و فرهنگ سازمانی، کار تشکیلاتی و نظم اداری را برای تکریم ارباب رجوع در اولویت قرار دهند تا نارضایتی عمومی کاهش یابد.

وی با تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیت‌های سواحل رامسر گفت: همه ظرفیت‌ها باید فعال شود و از موازی‌کاری پرهیز گردد. همچنین با توجه به در پیش بودن مسابقات کشتی نونهالان و خردسالان، همه دستگاه‌ها باید پای کار باشند. شنا در مناطق غیرمجاز ساحلی ممنوع است و در صورت کم‌کاری یا ترک فعل، موضوع به دادستانی گزارش خواهد شد.

قبادیان از وضعیت اطلاع‌رسانی در حوزه طرح‌های سالم‌سازی دریا ابراز نارضایتی کرد و خواستار فعالیت جدی‌تر روابط عمومی ادارات شد. او تأکید کرد: فرصت‌های خدمتگزاری در رامسر باید از حالت سنتی خارج شده و با برنامه‌ریزی مدون و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به بهره‌وری برسد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مدیریت فضای مجازی گفت: با انتقاد مشکلی ندارم اما توهین به اشخاص در فضای مجازی باید مدیریت شود و در صورت تکرار برخورد قضائی صورت خواهد گرفت.

فرماندار رامسر صرفه‌جویی در مصرف انرژی را یک ضرورت دانست و افزود: اداره برق موضوعات را پیگیری می‌کند و ادارات باید صرفه‌جویی را مدنظر قرار دهند. برق اتاقم را روشن نمی‌کنم و اگر درجه کولر ادارات پایین‌تر از ۲۴ باشد با مدیر مربوطه برخورد خواهد شد.

قبادیان همچنین از افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های متعدد در هفته دولت خبر داد و گفت: گازرسانی به سلمل با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد. در بخش مرکزی ۳۶ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان آماده افتتاح است. شهرداری رامسر پنج پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان در دست اجرا دارد و شهرداری کتالم و ساداتشهر نیز دو پروژه با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان کلنگ‌زنی خواهد کرد. علاوه بر این، بسیج سازندگی و بنیاد برکت پروژه‌هایی به ارزش ۲۴ میلیارد تومان اجرا خواهند کرد و در بخش دالخانی نیز ۳۶ پروژه در دستور کار قرار دارد. همچنین دو مدرسه جدید در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی تصریح کرد: مجموع این اقدامات شامل ۴۹۰ میلیارد تومان پروژه است که در هفته دولت کلنگ‌زنی و بهره‌برداری خواهد شد. عملیات آسفالت داخلی یازن نیز آغاز شده و طرح آبرسانی به روستاهای اشکور در حال اجراست.