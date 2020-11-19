۹۷ کیلومتر از کریدور ساحلی جنوب کشور در هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۹۷ کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور ظهر پنجشنبه با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

این کریدور به موازات نوار ساحلی جنوب کشور از پسابندر در جنوب شرق شروع و تا شلمچه در جنوب غربی کشور امتداد دارد و از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان عبور می‌کند.

تمامی پروژه‌های واقع در کریدور جنوب به دلیل استراتژیک بودن و وجود منابع نفتی و زیرزمینی این منطقه از کشور حائز اهمیت هستند و از این رو به عنوان پروژه‌های جهش تولید در حوزه بزرگراهی معرفی شده اند.

کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور موجب ارتباط تجاری میان بنادر ایران با بندر گواتر و سایر بنادر مهم خلیج فارس و دریای عمان است و تکمیل شدن این کریدور باعث افزایش سهم ایران در بازار ترانزیت منطقه، توسعه صنعت گردشگری در کشور و تکمیل بخشی از جاده ابریشم قرن جدید از چین تا اروپا می‌شود.

پروژه‌ای که امروز افتتاح شد، در قالب پنج پروژه در استان هرمزگان است و شامل عملیات بهسازی محور جاسک- کاروان به طول ۶۰ کیلومتر، احداث سه دستگاه پل‌های جاسک- میناب به طول ۳ کیلومتر، واریانت چاه اسماعیل به طول ۵ کیلومتر، پل گچین و راه‌های طرفین به طول ۸ کیلومتر و عملیات تکمیلی قطعه ۵ باند دوم خمیر- بندرلنگه به طول ۲۱ کیلومتر است.

محور جاسک- کاروان ۱۲۰ کیلومتر است که ۶۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسید و بهره برداری از این محور، نقش مهمی در محرومیت زدایی از منطقه، جلوگیری از سیلاب‌های مسیل و افزایش ایمنی مسیر دارد.

احداث پل‌های جاسک- میناب به طول سه کیلومتر، یکی دیگر از پروژه‌های بهره برداری شده در کریدور جنوب است که این پل‌ها دارای ۲۸ دهانه هشت متری به همراه راه‌های طرفین است.

پل گچین و راه‌های طرفین به ارزش روز ۳,۲۰۰ میلیارد ریال یکی از پروژه‌های مهم در این کریدور است که طول مسیر بندرعباس به بندرلنگه را ۱۲ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.

واریانت چاه اسماعیل به ارزش روز ۲۰۰ میلیارد ریال و باند دوم قطعه ۵ محور خمیر- بندر لنگه به ارزش روز ۹۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژهایی است که امروز به دستور رئیس جمهور در کریدور نوار ساحلی جنوب کشور به بهره برداری رسید.

اعتبار هزینه شده در این پروژه‌ها ۲,۷۰۰ میلیارد ریال است که ارزش روز آن معادل ۷ هزار میلیارد ریال است.

طول کریدور نوار ساحلی جنوب کشور در استان هرمزگان ۸۳۸ کیلومتر است که تاکنون ۵۳۵ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده است.