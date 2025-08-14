تبادل ۱۶۸ اسیر میان روسیه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، روسیه و اوکراین با میانجیگری امارات شماری از اسرای خود را مبادله کردند.
وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیهای اعلام کرد: در نتیجه روند مذاکره، از قلمرو تحت کنترل اوکراین ۸۴ اسیر روس تحویل گرفته و در مقابل آنها، ۸۴ اسیر اوکراینی تحویل داده شدند.
براساس این بیانیه، سربازان روسی که توسط اوکراین آزاد شدهاند، در حال حاضر در بلاروس هستند و برای درمان و توانبخشی در نهادهای پزشکی وزارت دفاع به روسیه منتقل خواهند شد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین نیز از طریق تلگرام اعلام کرد که در میان اسرای آزاد شده سربازان و غیرنظامیان وجود دارند و تقریباً همه آنها به خدمات پزشکی و توانبخشی قابل توجهی نیاز دارند.
زلنسکی از امارات بابت حمایت از روند تبادل اسرا تشکر کرد.
