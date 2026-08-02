دشتی در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی پاک جنوب؛طلوع خورشید بر مدار توسعه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- قاسم بازیاری: آفتاب در شهرستان دشتی تنها منبع گرما نیست؛ سال‌ها است که این نعمت طبیعی به ظرفیتی ارزشمند برای تولید انرژی پاک تبدیل شده و حالا با اجرای طرح‌های گسترده نیروگاه‌های خورشیدی، این شهرستان در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه از توسعه قرار گرفته است.

دشتی که تا چند سال پیش بیشتر با کشاورزی، دامداری و طبیعت منحصربه‌فردش شناخته می‌شد، امروز به یکی از امیدهای استان بوشهر برای کاهش ناترازی برق و توسعه اقتصاد سبز تبدیل شده است؛ مسیری که با حضور سرمایه‌گذاران، حمایت دولت و ظرفیت بالای تابش خورشید، هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد.

در سال‌های اخیر، افزایش مصرف برق، رشد دمای هوا و محدودیت منابع تولید انرژی، ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را بیش از گذشته آشکار کرده است.

استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی، تعداد زیاد روزهای آفتابی و گستره وسیع اراضی مستعد، یکی از بهترین مناطق کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شود.

در این میان، شهرستان دشتی با جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، توانسته جایگاه ویژه‌ای در نقشه انرژی پاک کشور به دست آورد و اکنون نام آن به عنوان یکی از قطب‌های آینده تولید برق خورشیدی در جنوب ایران مطرح است.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تنها به معنای افزایش تولید برق نیست؛ این طرح‌ها می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال نیروهای بومی، رونق اقتصادی، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط زیست ایجاد کنند.

از سوی دیگر، کاهش فشار بر شبکه برق در روزهای گرم تابستان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود؛ روزهایی که مصرف برق به اوج می‌رسد و تأمین انرژی پایدار به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور تبدیل می‌شود.

با این حال، حتی توسعه گسترده نیروگاه‌های خورشیدی نیز به تنهایی قادر به حل مشکل ناترازی برق نخواهد بود. رشد روزافزون مصرف، توسعه صنایع، افزایش استفاده از وسایل سرمایشی و تغییر الگوی زندگی باعث شده است که مدیریت مصرف انرژی به اندازه توسعه ظرفیت تولید اهمیت پیدا کند. از همین رو، مسئولان صنعت برق بر این باورند که آینده شبکه برق کشور در گرو دو راهبرد همزمان یعنی توسعه انرژی‌های پاک و اصلاح فرهنگ مصرف است.

در استان بوشهر، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف در کنار توسعه زیرساخت‌های تولید برق، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است. کاهش مصرف نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق ایفا کند. این تجربه ثابت کرده است که هر شهروند، هر اداره و هر واحد تولیدی می‌تواند سهمی مؤثر در تأمین برق پایدار داشته باشد.

از سوی دیگر، استقبال سرمایه‌گذاران از اجرای پروژه‌های خورشیدی در دشتی، نویدبخش آینده‌ای متفاوت برای این شهرستان است. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، حمایت دولت و تسهیل روند سرمایه‌گذاری، زمینه را برای اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر فراهم کرده است؛ پروژه‌هایی که علاوه بر تولید برق، به افزایش درآمدهای محلی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی نیز کمک خواهند کرد.

اگر روند کنونی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با همین شتاب ادامه یابد و همزمان فرهنگ مصرف بهینه انرژی نیز در جامعه نهادینه شود، استان بوشهر می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از الگوهای موفق کشور در مدیریت ناترازی برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود؛ الگویی که هم منافع اقتصادی به همراه دارد و هم گامی مؤثر در حفاظت از محیط زیست و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی دشتی به ۵۰۰ مگاوات رسید

فرماندار دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شتاب اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی در این شهرستان اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه انرژی‌های پاک است و شهرستان دشتی به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی مناسب، جایگاه ویژه‌ای در اجرای این طرح‌ها دارد.

رضا مقاتلی افزود: در نتیجه برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ظرفیت تعریف‌شده نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان در طول یک سال گذشته به ۵۰۰ مگاوات افزایش یافته که این موضوع نشان‌دهنده روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت: همزمان با این هفته، ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی ۱۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز آغاز می‌شود که گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک به شمار می‌رود.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش مجموعه صنعت برق، سرمایه‌گذاران و حمایت‌های دولت چهاردهم و پیگیری‌های استاندار بوشهر تصریح کرد: امروز شهرستان دشتی به یکی از قطب‌های انرژی پاک در جنوب کشور تبدیل شده و تحول قابل توجهی در این حوزه در حال شکل‌گیری است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر افزایش تولید برق پاک و کمک به کاهش ناترازی برق، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شمار زیادی از نیروهای بومی را فراهم کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی شهرستان دارد.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران افزود: با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر دشتی در حوزه انرژی خورشیدی، از سرمایه‌گذاران داخلی و بخش خصوصی دعوت می‌کنیم با حضور در این شهرستان، در اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کرده و از فرصت‌های موجود برای توسعه این صنعت بهره‌مند شوند.

توسعه نیروگاه‌ها بدون مدیریت مصرف کافی نیست

معاون فروش و امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در سراسر کشور در حال انجام است، اما تا زمانی که الگوی مصرف در بخش‌های اداری، خانگی، تجاری، عمومی و مذهبی اصلاح نشود، حتی با توسعه ظرفیت نیروگاهی نیز در فصل تابستان با کمبود برق مواجه خواهیم بود.

امرالله پاراد افزود: اصلاح رفتار مصرفی، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، رعایت ساعات اوج بار و توسعه انرژی‌های پاک باید به صورت همزمان دنبال شود تا امکان تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر شبکه فراهم شود.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از اولویت‌های اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان برای جبران ناترازی برق دانست و گفت: استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تأمین برق پایدار، موجب کاهش فشار بر شبکه در روزهای اوج مصرف تابستان خواهد شد.

پاراد با اشاره به وضعیت شبکه برق استان اظهار کرد: طی سال‌های گذشته حدود چهار هزار مگاوات توسعه در شبکه برق استان ثبت شده و در حال حاضر میزان بار استان در بخش توزیع به حدود دو هزار و ۷۰۰ مگاوات می‌رسد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی استان تا سال آینده به ۶۵۰ مگاوات خواهد رسید که بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی استان را در دوره اوج بار تأمین می‌کند.

معاون فروش و امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به نتایج اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف گفت: همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی موجب شده است مصرف برق استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد کاهش یابد که این موضوع بیانگر اثرگذاری اصلاح الگوی مصرف است.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف انرژی دیگر صرفاً یک تصمیم حاکمیتی نیست، بلکه باید به یک مطالبه عمومی و اولویت مدیریتی در استان‌ها تبدیل شود و در شوراهای تصمیم‌گیری و برنامه‌های سالانه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

پاراد در پایان خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاه‌ها به تنهایی پاسخگوی ناترازی برق نیست؛ زیرا همزمان با افزایش ظرفیت تولید، میزان مصرف نیز رشد می‌کند و تنها راه دستیابی به برق پایدار، حرکت همزمان در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح فرهنگ مصرف است.

آنچه امروز در دشتی در حال شکل‌گیری است، تنها احداث چند نیروگاه خورشیدی نیست؛ بلکه آغاز تحولی است که می‌تواند آینده انرژی استان بوشهر را متحول کند.

اگر توسعه زیرساخت‌های تولید برق پاک با مشارکت سرمایه‌گذاران، حمایت دولت و همراهی مردم در مدیریت مصرف ادامه یابد، دشتی نه تنها به یکی از قطب‌های انرژی خورشیدی کشور تبدیل خواهد شد، بلکه می‌تواند الگویی موفق برای عبور از ناترازی برق، توسعه پایدار و بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های طبیعی در سراسر ایران باشد.