آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه کربلا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی فرمانده سابق سپاه کربلای مازندران در آئین تولید خود ضمن قدردانی از مردم فهیم و بصیر استان مازندران، با اشاره به حضور مستمر و حمایت‌های بی‌دریغ مردم استان مازندران در عرصه‌های مختلف، به ویژه در بزنگاه‌های تاریخی و حساس، از آنان به عنوان سرمایه اصلی استان و ضامن پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها یاد کرد.وی همچنین پیوند عمیق مردم مازندران با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل مهمی در موفقیت‌ها و دستاوردهای استان دانست.

سردار مسلمی در ادامه ضمن قدردانی از همدلی و همراهی نماینده ولی فقیه در استان، استانداران و دیگر مقامات اجرایی، از فداکاری‌های خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان استان مازندران نیز تقدیر کرد و همچنین از بسیجیان و پیشکسوتان جهاد و شهادت استان به ویژه سرداران پیشکسوت مجاهد تشکر و قدردانی کرد.

فرمانده سابق سپاه کربلا با ابراز امیدواری به موفقیت سردار موحد، فرمانده جدید سپاه کربلا، اظهار داشت: با توکل به خداوند متعال و پشتیبانی شما عزیزان، مسیر خدمت با صلابت و عزت ادامه خواهد یافت.

فرمانده سپاه کل پاسداران انقلاب اسلامی سردار موحد را به عنوان فرمانده جدید سپاه کربلا منصوب کرد.