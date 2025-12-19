جاده یاسوج-چرام بسته شد؛راه های روستایی سه شهرستان در محاصره برف

مهدی نوری پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه راههای شریانی بین استانی و شهرستانی کهگیلویه و بویراحمد باز هستند اما با این حال در جاده یاسوج-چرام، حدفاصل منطقه جوخانه تا سرفاریاب، شاهد محدودیت تردد و مسدودی راه هستیم.
وی مسیرهای جایگزین برای تردد در این محدوده را مسیرهای پاتاوه - دهدشت و همچنین باشت - چرام عنوان کرد و افزود: عملیات بازگشایی با اولویتبندی بر اساس اهمیت محورها، ابتدا راههای اصلی و سپس فرعی در دست اجرا است و هم اکنون در حال بازگشایی راههای فرعی هستیم.
مسدودیتها و وضعیت راههای روستایی
معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه وضعیت راههای روستایی در شهرستانهای بویراحمد، دنا، مارگون و بخش دیشموک به علت بارش برف شدهاند، ادامه داد: بازگشایی این مسیرها نیز بر اساس اولویتبندی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین به مشکلات ارتباطی در برخی مناطق و محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: در پایگاه راهداری منطقه جوخانه بخش سرفاریاب دچار قطعی ارتباطات هستیم و متأسفانه در حال حاضر هیچ گونه اطلاعاتی از آن منطقه در دست نداریم.
نوری پور بیان کرد: محور یاسوج-اقلید باز است، اما روستاهای منطقه کاکان همچنان برفی و مسدود هستند که پیشبینی میشود با بازگشایی منطقه کمیر، این روستاها نیز بازگشایی شوند.
