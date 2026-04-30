۷۰ طرح بزرگ اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد تعریف شده است

به گزار خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر پنجشنبه در دیدار با معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: در حوزه نفت و گاز، حدود ۲۵ درصد نفت خام کشور در این استان تولید می‌شود که به دلیل کیفیت بالا، عمدتاً صادر شده و سهم قابل توجهی در صادرات دارد.

وی افزود: این استان دومین تولیدکننده گاز کشور است و روزانه حدود پنج هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حوزه گردشگری، استان از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و بیش از ۲ هزار اثر تاریخی شناسایی شده که ۷۸۰ اثر آن ثبت ملی شده و برخی نیز دارای ثبت جهانی هستند.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ جاذبه طبیعی شامل آبشارها، جنگل‌ها، کوهستان‌ها و رودخانه‌های خروشان، جلوه‌های منحصربه‌فردی به این استان بخشیده است.

رحمانی گفت: در حوزه گردشگری مذهبی نیز حدود ۲۵۰ بقعه و زیارتگاه در نقاط مختلف استان وجود دارد که سالانه پذیرای زائران بسیاری است.

وی با اشاره به اینکه ۵۶ درصد مساحت استان را جنگل‌ها و ۳۴ درصد را مراتع تشکیل می‌دهد، ادامه داد: در مجموع ۹۰ درصد استان پوشش طبیعی دارد و سرانه جنگل به ازای هر نفر بیش از یک هکتار است که چندین برابر میانگین کشوری محسوب می‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در همین راستا، طرح جنگل‌کاری اجتماعی در سطح ۲۵۰ هزار هکتار برنامه‌ریزی شده تا عرصه‌های مستعد به مردم واگذار شود و ضمن احیا و نگهداری، به منبع درآمد برای آنان تبدیل شود.

وی تصریح کرد: این طرح به‌صورت آزمایشی در ۴۰۰ هکتار اجرا شده و نتایج آن، با درآمدی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان در سال، بسیار موفق و قابل توجه بوده است.

تولید سالانه ۲۷ هزار تن ماهی در کهگیلویه و بویراحمد

رحمانی در ادامه به ظرفیت‌های شیلات اشاره کرد و گفت: سالانه ۲۷ هزار تن ماهیان سردابی در استان تولید می‌شود و با وجود ۲۹۰ مزرعه، این استان در زمره تولیدکنندگان برتر کشور قرار دارد.

وی درباره ظرفیت‌های معدنی نیز اظهار کرد: معادن ارزشمندی از جمله فسفات، بوکسیت و مس در استان وجود دارد که در صورت رفع برخی موانع، به‌ویژه مسائل زیست‌محیطی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی استان ایفا کند.

استاندار کهگیویه و بویراحمد با بیان اینکه تولیدات کشاورزی استان سالانه حدود یک میلیون تن است، افزود: همچنین بیش از ۲.۶ میلیون رأس دام در استان وجود دارد.

وی بیان کرد: در حوزه گیاهان دارویی نیز حدود ۳۹ درصد گونه‌های دارویی کشور در این استان یافت می‌شود که برخی از آن‌ها منحصربه‌فرد هستند.

رحمانی موقعیت جغرافیایی استان را از دیگر مزیت‌ها دانست و گفت: همجواری با استان‌های مهمی همچون فارس، اصفهان، خوزستان و بوشهر، موقعیتی ممتاز برای توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای فراهم کرده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها پس از انقلاب تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد زیرساخت‌های موجود استان پس از انقلاب ایجاد شده و اکنون حدود ۶۵۰۰ کیلومتر راه در استان وجود دارد با این حال، اتصال به شبکه آزادراهی کشور همچنان از نقاط ضعف محسوب می‌شود.

وی افزود: شرایط کوهستانی استان و شیب بالای اراضی، هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی را تا چند برابر افزایش داده و این موضوع یکی از چالش‌های اساسی در توسعه زیرساخت‌هاست.

رحمانی ادامه داد: در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها شامل راه، آب، برق و ارتباطات افزایش یافته و پروژه‌های متعددی در دست اجراست، همچنین با راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و برگزاری مستمر نشست‌های «پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری»، بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

۷۰ طرح اقتصادی در استان تعریف شده است

وی بیان کرد: بیش از ۷۰ طرح بزرگ اقتصادی در استان تعریف شده که برخی از آن‌ها از جمله پروژه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی و صنایع معدنی وارد فاز اجرایی شده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به سفر پرکت رییس جمهور به استان و اغاز فصلی از توسعه استان اشاره کرد و گفت: با همدلی و هماهنگی میان مسئولان استانی و ملی، تلاش می‌کنیم موانع توسعه را برطرف کرده و شرایط بهتری برای اشتغال و معیشت مردم فراهم کنیم.