به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنج شنبه در نشست برنامهریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور بر توسعه متوازن مناطق، استان را دارای موقعیت ممتاز ارتباطی بین شش استان همجوار دانست و اظهار کرد: اگر استان ما توسعه یابد، هم خودش حرکت میکند و هم به توسعه استانهای همجوار کمک خواهد کرد.
ظرفیتهای بینظیر استان
وی با اشاره به ظرفیتهای استان، بیان کرد: در حوزه گردشگری، دو هزار اثر تاریخی با ۷۸۰ اثر ثبت ملی، ۲۲۵ اثر معنوی و ۲۸۰ جاذبه طبیعی منحصربهفرد وجود دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در بخش صنعت و معدن نیز ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی، ۵۴۹ واحد صنعتی، ۷۸ معدن فعال و منطقه ویژه اقتصادی در مرحله تعیین سازمان متولی از جمله مزیتهای استان است.
وی با بیان اینکه این استان ۲۵ درصد نفت خام کشور و دومین تولید گاز کشور مربوط به این استان است، افزود: ۱۰ درصد روانآبهای کشور، ۵۶ درصد پوشش جنگلی، ۲۳۰۰ گونه گیاهی و ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور نیز در کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
چالشهای اصلی استان
رحمانی با اشاره به چالشهای پیشرو، پراکندگی شدید جمعیت روستایی را یکی از مشکلات اصلی عنوان کرد و گفت: ۵۰۸ روستای خالی از سکنه و ۹۲۳ روستای زیر ۲۰ خانوار داریم که ارائه خدمات به آنها دشوار است.
وی همچنین از وجود بیش از ۹۰۰ مدرسه با کمتر از ۱۰ دانشآموز خبر داد و خواستار توجه ویژه در «فاز دوم نهضت عدالت در فضای آموزشی» به این مناطق شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نرخ مشارکت اقتصادی پایین ۱۱ درصد کمتر از متوسط کشور) و افت شدید سهم اشتغال بخش کشاورزی از ۲۴ درصد به حدود ۱۰ درصد را از دیگر چالشها برشمرد و گفت: با وجود دارا بودن ۱۰ درصد روانآبهای کشور، تنها ۰.۲۸ درصد اراضی آبی در استان داریم که نشان میدهد سدهای ساختهشده عمدتاً به نفع سایر استانها بوده است.
اقدامات انجامشده و برنامههای آینده
وی از تعریف ۷۱ پروژه بزرگ سرمایهگذاری در تمام شهرستانها خبر داد و گفت: اعتبار ریالی این پروژهها بیش از ۹۴ همت و اعتبار ارزی آنها بیش از ۸۲ میلیارد دلار است که ۱۷۴۸۰ اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
رحمانی با اشاره به راهاندازی «پنجشنبههای سرمایهگذاری» و «چهارشنبههای رفع موانع تولید»، از افتتاح ۲۲۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در دهه فجر سال گذشته و هفته دولت امسال خبر داد.
وی تاکید کرد: در سفر اخیر نیز ۶۰ پروژه با ۳,۷۰۶ میلیارد تومان اعتبار افتتاح و ۳۰ پروژه آماده کلنگزنی است.
گامهای مؤثر در مدیریت آب و انرژی
استاندار با اشاره به کاهش ۳.۶ درصدی هدررفت آب در شبکههای استان، گفت: در حوزه برق نیز سال گذشته ۱۵۴ درصد تخصیص داشتیم و امسال ۲۷۲ درصد تخصیص داشتهایم.
وی بر عزم استانداری برای توسعه متوازن، رفع محرومیت و تحقق مطالبات مردم با همراهی دولت و نمایندگان مجلس تأکید کرد.
