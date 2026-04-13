به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح دوشنبه در سفر به قلعه رئیسی گفت: دولت برای عمران شهری و توسعه روستاهای استان بیش از پنج هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: کمک مستقیم دولت به شهرداری‌های استان حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان بوده و شامل اعتبارات نقدی، قیر رایگان و ماشین‌آلات است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: برای دهیاری‌های استان ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که شامل کمک‌های نقدی و تهیه ماشین‌آلات است.

تکمیل پروژه ورزشگاه قلعه‌رئیسی و توجه به آموزش

وی با اشاره به ورزشگاه قلعه‌رئیسی گفت: هدف اصلی ما تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه است و تلاش می‌کنیم تا قبل از هفته دولت سال‌جاری این ورزشگاه آماده بهره‌برداری شود.

رحمانی همچنین در حوزه آموزش و پرورش افزود: برای تکمیل دبیرستان ۹ کلاسه با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، اعتبارات لازم تزریق خواهد شد و استان ما در اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی ۱۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.

اولویت‌بندی پروژه‌های راه و حمل و نقل

وی با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع، تمرکز ما بر سرمایه‌گذاری و پروژه‌های راه است، تصریح کرد: هزینه ساخت هر کیلومتر راه در استان ۵ تا ۶ برابر میانگین کشوری است، اما تراکم راه‌ها در استان دو برابر میانگین کشور است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به پروژه‌های مهم محور «زیرنا_دم‌عباس» اشاره کرد و افزود: این پروژه با ۲۶۵ میلیارد تومان در حال اجرا است و با تکمیل آن، مسیر حدود ۲۲ کیلومتر کوتاه‌تر خواهد شد.

پروژه‌های آب‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها

وی درباره انتقال آب از رودخانه گندمکار به قلعه‌رئیسی و دیشموک گفت: برای این پروژه ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون بخش قابل توجهی جذب و مراحل اجرایی آن در جریان است.

رحمانی افزود: از این اعتبارات، به شهرداری‌ها نیز در سال گذشته ۴۸ میلیارد تومان کمک شده است.

توسعه گردشگری و روستاهای هدف

وی تأکید کرد که توسعه گردشگری و کشاورزی در بخش چاروسا اولویت دارد و گفت: طرح گردشگری روستای کمردوغ در مرحله مطالعاتی قرار دارد و با جذب سرمایه‌گذار اجرایی خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: احداث راه‌های دسترسی، بهسازی معابر، پل‌ها و اجرای طرح هادی در روستاها از جمله چم لپو، کمردوغ و شوتاور در دستور کار است.