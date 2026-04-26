به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به نتایج سفر ریاست جمهوری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، از آغاز و پیشرفت پروژه‌های مهم در حوزه آموزش عالی خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار با حمایت وزارت علوم و تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، طرح‌هایی همچون احداث دانشکده و خوابگاه در دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در حال اجراست.

وی افزود: علاوه بر این، برنامه تجهیز دانشگاه صنعتی نوشیروانی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نیز در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی استان ایفا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با تأکید بر اهمیت ایفای تعهدات مالی دانشگاه‌ها تصریح کرد: مراکز آموزش عالی استان موظف هستند سهم اعتباری خود را در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ محقق کنند، چرا که تخصیص منابع ملی در این بخش منوط به تحقق منابع داخلی خواهد بود.

وی در ادامه به پروژه‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: در حوزه آب و فاضلاب، با پیگیری‌های انجام‌شده، مجموع اعتبارات این بخش برای سه سال آینده به ۲ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان می‌رسد که بخشی از آن از محل اعتبارات ملی و بخشی نیز از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۵۶ تأمین می‌شود.

او همچنین از تعهد سازمان راهداری برای تأمین منابع مالی پروژه‌های راهسازی خبر داد و بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، طی سه سال آینده بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های اصلی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اختصاص خواهد یافت که سهم قابل توجهی از آن از منابع داخلی این سازمان تأمین می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح‌های هادی روستایی اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز اعتبارات قابل توجهی پیش‌بینی شده و تنها در سال ۱۴۰۵ حدود ۷۰ میلیارد تومان از منابع استانی به این طرح‌ها اختصاص می‌یابد که مجموع تعهدات استان را به ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رساند.

وی با اشاره به نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد: جلسات ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌زودی برگزار می‌شود تا از نحوه تخصیص منابع و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها اطمینان حاصل شود، چرا که پرداخت اعتبارات ملی وابسته به تحقق این تعهدات است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات مربوط به حوزه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارد که با پیگیری‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود این منابع نیز به‌زودی تخصیص یابد.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌ها، مسیر توسعه متوازن و پایدار در استان مازندران با جدیت دنبال می‌شود.