دستور توقف فوری ساخت‌ و سازهای فاقد مجوز در اراضی حیران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن بیگی شامگاه شنبه در ادامه روند نظارتهای میدانی بر وضعیت اراضی منطقه حیران، شامگاه شنبه برای چهارمین بار با حضور در این منطقه، از نزدیک آخرین وضعیت ساختوسازها و تغییر کاربری اراضی را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اینکه بازدیدها با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف و مقابله فوری با ساختوسازهای غیرمجاز انجام می شود گفت: پس از بررسی میدانی، دستورات قاطع قضایی برای توقف عملیات ساختمانی فاقد مجوز، قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی و اعاده اراضی تغییر کاربرییافته به وضعیت اولیه صادر شد.
دادستان آستارا با تأکید بر اینکه دستگاه قضا در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت، بیان کرد: برخورد با تغییر کاربریهای غیرمجاز و ساختوسازهای غیرقانونی تا اجرای کامل قانون با جدیت و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: هرگونه تصور مبنی بر امکان دور زدن قانون یا سوءاستفاده از شرایط زمانی و مکانی، اشتباهی محض است و تمامی تخلفات، بدون استثنا و با قاطعیت تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
حضور مستمر و میدانی دادستان آستارا در منطقه حیران، آن هم برای چهارمین مرتبه و در ساعات شب، نشاندهنده عزم جدی مدعی العموم در مقابله با زمینخواری، حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است؛ رویکردی که پیام روشنی برای متخلفان دارد؛ قانون بدون اغماض اجرا خواهد شد و هیچ ساختوساز غیرمجازی از برخورد قضایی مصون نخواهد ماند.
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